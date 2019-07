SudamÃ©rica tendrÃ¡ hoy eclipse total de sol

Sudamérica tendrá hoy eclipse total de sol

El fenómeno podrá verse en la parte central de Chile y Argentina

Noroeste / Redacción

02/07/2019 | 09:19 AM

Este martes, justo antes de la puesta de sol, los afortunados que se encuentren en la parte central de Chile y Argentina podrán ver cómo el día se vuelve noche durante unos minutos, mientras la Luna cruza frente al disco solar ocultando su luz.

Se trata de una de las efemérides astronómicas más esperadas de todo este 2019, ya que los eclipses totales de sol son sin duda uno de los mayores espectáculos de la naturaleza.

Estos fenómenos son tan bellos como inusuales, ya que, si bien se produce un eclipse solar total cada 18 meses de media, el espectáculo de la totalidad sólo se ve desde una estrecha franja que recorre la superficie de la Tierra. Desde un lugar concreto del planeta, sólo podemos ver uno de estos eclipses cada siglo, aproximadamente.

Los eclipses de sol

La órbita de la Luna alrededor de la Tierra no se encuentra exactamente en el mismo plano que la de la Tierra alrededor del Sol, sino inclinada unos 5 grados. Este es el motivo por el cual no en todas las lunas llenas ocurre un alineamiento exacto y se produce un eclipse de luna. Y no en todas las lunas nuevas sucede un eclipse de sol. Sólo cuando la Luna se sitúa entre el Sol y la Tierra, nuestro satélite tapa los rayos del Sol y proyecta su sombra sobre una zona del planeta.

El Sol es 400 veces más grande que la Luna, pero también está unas 400 veces más lejos, con lo cual el tamaño aparente de ambos objetos en el cielo es el mismo para un observador en la Tierra.

Además, la órbita de la Luna no es exactamente circular, sino elíptica. Si un eclipse solar sucede con la Luna situada cerca del apogeo (el punto más alejado), puede ocurrir que la silueta de la Luna no llegue a tapar completamente el Sol y deje un anillo de luz alrededor.

Este fenómeno es el que se conoce como eclipse anular de sol, y el próximo podrá verse desde Arabia Saudí, la India e Indonesia, el 26 de diciembre de este año.

El eclipse del 2 de julio

El eclipse solar de este día será el único total de este 2019. La sombra que proyectará la Luna sobre la superficie terrestre tendrá un tamaño de unos 200 km y recorrerá una franja del sur del océano Pacífico, para después entrar en el continente sudamericano cerca de La Serena, cruzando Chile y Argentina de oeste a este, y terminando justo al sur de Buenos Aires.

Los que se encuentren en la banda de totalidad podrán presenciar la oscuridad del eclipse durante los poco más de dos minutos que durará la totalidad.

Además, el eclipse también será parcial desde buena parte de Sudamérica, incluyendo Uruguay, Paraguay, Ecuador y Brasil. Desde todos estos países la Luna solamente ocultará una parte del Sol, y el fenómeno será más difícil de apreciar.

Como siempre que suceden este tipo de eventos, es importante recordar que se deben utilizar filtros especiales para observarlo, y nunca se debe mirar directamente al Sol durante la fase de parcialidad del eclipse.

Otro factor que hará especial, y tal vez difícil, la observación de este eclipse solar, es que ocurrirá al atardecer, y además en pleno invierno austral.

Esto hará que el Sol se encuentre muy bajo sobre el horizonte, y ofrecerá a vista espectacular, pero también dificultará su visibilidad debido a posibles factores meteorológicos.

Desde la zona de La Serena, en Chile, el Sol se encontrará a unos 13 grados de altura del horizonte, prácticamente poniéndose en el momento de la totalidad.

Desde el este de Argentina, estará incluso más bajo, y ni siquiera llegará a ser visible el final de la fase parcial.