Taai Lec Lem dará la cara por Sinaloa en Model Experience México

El modelo y deportista mazatleco se prepara para representar al Estado en el certamen que se realizará en Guadalajara, en enero

Fernando Espinoza

MAZATLÁN._ Taai Lec Lem es el modelo designado para representar a Sinaloa en el concurso de belleza masculina Model Experience México, donde jóvenes de entre 20 y 29 años de todo del País competirán por el título que los llevará a representar a la República a nivel internacional, etapa que se llevará a cabo en Tailandia.

El 19 de enero, en Guadalajara, será celebrado el certamen final, donde Taai tendrá que sacar sus mejores dotes de modelaje, cultura general y apariencia física para traer el título a Sinaloa, específicamente a Mazatlán, lugar que lo vio nacer hace 27 años.

Aunque tiene ascendencia oriental, Taai nació en este puerto, donde trabaja como ingeniero mecánico en una reconocida empresa procesadora de alimentos, misma que, gracias a sus aptitudes y buen dominio del idioma inglés, lo envió un año a Atlanta, Georgia, donde está capacitándose para operar nuevas máquinas a su regreso al puerto.

Ver esta publicación en Instagram Taai Lec Lem Model Experience Sinaloa 2019 Rumbo a MODEL EXPERIENCE MÉXICO 2020 Una publicación compartida de Model Experience México (@modelexperiencemexico) el 9 Nov, 2019 a las 11:40 PST

No obstante que se encuentra radicando en la Unión Americana y ejerciendo su profesión, Taai no deja de lado su carrera como modelo, la cual empezó como un hobbie y ahora es una actividad que complementa su vida.

Y con la oportunidad de ser parte de este concurso, el ingeniero mecánico se encuentra en sesiones fotográficas, se centra en su preparación cultural y física, así como una alimentación adecuada, lo que en suma le ayudarán a tener un mejor desempeño en el modelaje.

- ¿Por qué participar en un concurso de belleza masculina?

“Porque me gusta, desde hace dos años he querido participar, siempre me ha gustado modelar y ahora formo parte de Nine 9, una agencia de modelos de Estados Unidos, de donde salen talentos para series de Netflix y películas, de ahí salió Nicky Minaj y muchos otros”.

- ¿Es tu primer concurso?

“Sí, antes había hecho cosas para marcas reconocidas, también fui modelo principal de la pasarela de Novias, El Evento, que realizan aquí en Noroeste, he modelado para tiendas departamentales como Cimaco, entre otras, pero sí es mi primera experiencia en un concurso”.

- ¿Cómo te estás preparando?

“Físicamente en el gym, con entrenador, entre dos y tres horas al día, dieta, además de entrevistas para soltar el miedo a hablar (en público)”.

- ¿Cómo combinas el modelaje con tu trabajo?

“Todo se puede, solo tengo que organizar mis tiempos, en Suggar Foods están contentos que esté participando, están emocionados y me están dando permisos para hacer todas estas actividades”.

CÓMO APOYARLO

Busque la fotografía de Taai Lec Lem en la página de Model Experience México en Facebook y comparte para que gane el título de Mister Fotogénico.