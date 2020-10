Taylor Swift apoya a Joe Biden para la Presidencia de EU

Taylor Swift otorgó el miércoles su apoyo a Joe Biden para la presidencia de Estados Unidos, diciendo a sus millones de seguidores en redes sociales que el veterano demócrata empezará un "proceso de curación" en el país.

En varias ocasiones, la cantautora ha criticado antes al presidente Donald Trump, incluso en agosto arremetió contra su "ineficaz liderazgo" contra la pandemia del coronavirus y sus esfuerzos por "subvertir y destruir" el derecho de voto, difundió milenio.com.mx.

Pero sus declaraciones publicadas en un artículo de una revista, que ella posteó en Instagram y Twitter, fueron las primeras formales en apoyo al candidato a la presidencia estadounidense Joe Biden.

"Todos merecen un gobierno que se tome seriamente los riesgos de la salud global y ponga la vida de su gente en primer lugar", dijo Swift, en una edición de la revista V Magazine.

I spoke to @vmagazine about why I’ll be voting for Joe Biden for president. So apt that it’s come out on the night of the VP debate. Gonna be watching and supporting @KamalaHarris by yelling at the tv a lot. And I also have custom cookies 🍪💪😘

La artista sacó en un plazo de 11 meses de 2019 y 2020 los exitosos álbumes Lover y Folklore.

"Votaré con orgullo por Joe Biden y Kamala Harris en las elecciones presidenciales de este año", añadió.

"Bajo su liderazgo, creo que Estados Unidos tiene la oportunidad de comenzar el proceso de curación que tan desesperadamente necesita".

La artista de 30 años rápidamente recibió la respuesta de Biden y de Harris, su compañera de fórmula.

"Taylor, gracias por tu apoyo y por pronunciarte en este momento crucial en la historia de nuestra nación", tuiteó Biden.

Taylor — Thanks for your support and for speaking out at this crucial moment in our nation’s history.

Election Day is right around the corner — are you ready for it? https://t.co/eoxT07d7QB https://t.co/TLHRYSjbTx