Taylor Swift, Kylie Jenner y Kanye West son las celebridades mejor pagadas: Forbes

La ganadora de 10 premios Grammy obtuvo una ganancia de 185 mdd

Noroeste / Redacción

LOS ÁNGELES._ Forbes publicó este miércoles su lista de los 100 artistas mejor pagados del mundo y Taylor Swift obtuvo el primer lugar.

En el segundo puesto se ubicó a la socialité y diseñadora Kylie Jenner, del clan Kardashian, a quien le sigue en el tercer sitio el rapero y también empresario del diseño Kanye West.

La revista estimó que el ingreso de Swift sería de alrededor de 185 millones de dólares, un aumento del 131% comparado con los 80 millones recaudados en el año pasado.

"Taylor Swift comienza la era Lover en el No. 1 en la lista de ganancias 'Forbes Celebrity 100', generando ingresos sin impuestos de $185 millones en el último año, su mayor ingreso total. Su salario estimado creció 131%, luego de registrar $80 millones en 2018. "- @Forbes pic.twitter.com/xHExMXhM1n — Taylor Argentina (@TayUpdatesARG) 10 de julio de 2019

Una gran parte de esta fortuna se obtuvo del ‘‘Reputation Stadium Tour’’. Según la publicación, la serie de conciertos recaudó 266.1 millones de dólares, lo que, además, la convierte en la gira con mayor recaudación en la historia de los Estados Unidos.

Sin embargo, Kylie Jenner no se queda muy atrás. Según Forbes, la magnate del maquillaje obtuvo 170 millones de dólares en ingresos antes de impuestos durante el año pasado.

Otros artistas en la lista incluyen Kanye West (3, con 150 mdd), Beyoncé (No. 20, con 81 mdd), Rihanna (No. 36, con 62 mdd), Ariana Grande (62, con 48 mdd) y Lady Gaga (90, con39.5 mdd).

Según la publicación, las clasificaciones de estas estrellas se basaron en sus ganancias estimadas antes de impuestos del 1 de junio de 2018 al 1 de junio de 2019, antes de deducir los honorarios de los gerentes, abogados y agentes.

Forbes calculó estas cifras basándose en datos de varias fuentes, entre ellas ComScore y Nielsen Music, y entrevistas con las celebridades.

At 21, celebrity-turned-makeup mogul Kylie Jenner is the youngest self-made billionaire ever—and is the 2nd highest-paid entertainer on this year’s #Celeb100 list pic.twitter.com/shaHksmLrh — Forbes (@Forbes) 10 de julio de 2019

The 4th highest-paid entertainer on the 2019 #Celeb100 is Lionel Messi. His current Barcelona contract is through 2020-21 and pays him over $80 million annually. He also has a lifelong deal with Adidas pic.twitter.com/Xe4M0QmcGb — Forbes (@Forbes) 10 de julio de 2019

No. 5 on this year’s #Celeb100 is Ed Sheeran. The Divide Tour, which he wraps this summer after more than 2 years on the road, has grossed over $600 million worldwide pic.twitter.com/S0qvzGJVs2 — Forbes (@Forbes) 10 de julio de 2019

LOS PRIMEROS 10

1. Taylor Swift— 185 mdd

2. Kylie Jenner— 170 mdd

3. Kanye— 150 mdd

4. Messi— 127 mdd

5. Ed Sheeran— 110 mdd

6. Cristiano Ronaldo— 109 mdd

7. Neymar— 105 mdd

8. The Eagles— 100 mdd

9. Dr. Phil— 95 mdd

10. Canelo— 94 mdd