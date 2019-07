Temor y movilizaciones en EU por el inicio de redadas; amenaza de Trump incluye grandes ciudades

Ciudad de México (SinEmbargo).– El domingo ha llegado. Donald Trump anunció que serán expulsados de su país miles de migrantes indocumentados. Grupos de derechos humanos y de defensas de los “sin papeles” se movilizan en toda la Unión Americana mientras que las redes y las calles registran escenas de temor.

Trump dijo que estas redadas incluyen las grandes ciudades. Algunos “barridos” de los agentes migratorios en calles de Nueva York y Los Ángeles han sido denunciados esta mañana de domingo.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró el viernes que tiene “mecanismos de protección para los paisanos y migrantes”. Descartó la posibilidad de una deportación masiva porque existe un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos.

Mientras que el mandatario estadounidense confirmó que las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrancarían hoy. “Comienzan el domingo, y van a sacar a la gente y van a llevarlos de vuelta a sus países”, dijo. “Estamos enfocados en los delincuentes tanto como podemos, antes de hacer nada más”.

COMIENZAN REDADAS EN NUEVA YORK

Una operación en todo Estados Unidos de redadas contra migrantes que se encuentran sin documentos en el país ya empezó en la ciudad de Nueva York, declaró el Alcalde Bill de Blasio.

Se suponía que el operativo a nivel nacional iba a comenzar el domingo, pero de Blasio tuiteó el sábado por la noche que agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE) empezaron a actuar en la ciudad de Nueva York.

Sin embargo, el ICE no logró capturar a ningún residente de la zona de Sunset Park en Brooklyn, ni de Harlem.

El operativo contra migrantes que tienen órdenes de deportación vigentes se realizará en al menos 10 ciudades.

Los activistas que defienden los derechos de los migrantes les han aconsejado cómo responder a la policía, como por ejemplo, no abrirle la puerta de sus casas a menos que los agentes muestren una orden firmada por un juez.

De Blasio ha advertido que su ciudad no cooperará con el ICE.

Receiving reports of attempted but reportedly unsuccessful ICE enforcement actions in Sunset Park and Harlem.@NYCImmigrants and advocates are connecting with residents and distributing resources door to door.

Remember: you have rights. Call 311 and say ActionNYC for help. pic.twitter.com/OZwpxlm30d