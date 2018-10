Temporada de beisbol... Y de calles acaparadas, estacionamientos ilegales y Â¡caros!

Temporada de beisbol... Y de calles acaparadas, estacionamientos ilegales y ¡caros!

En cada noche de juego los vecinos del Estadio de los Tomateros aprovechan para rentar su banqueta o apartar espacios públicos para ponerle una cuota a la afición, lo cual es ilegal

Jazmín Ballesteros

Las noches de juego en el Estadio de los Tomateros se hacen notar, y no precisamente por las familias que acuden con casacas del equipo de casa, sino por la gran cantidad de autos que, además de generar tráfico, se distribuyen de manera estratégica por las calles vecinas del campo guinda en busca de un estacionamiento que esté cercano y asegure al auto.

Cubetas, conos naranjas, palos y piedras; son las herramientas que usan las personas que se dedican a este negocio de apartar lugares públicos, para rentarlos como estacionamiento. Los vecinos del Estadio de béisbol aprovechan su cercanía con este, para dar su banqueta o en otros casos, el espacio designado como estacionamiento público, en un costo que radica entre los 40 hasta 100 pesos.

Aunque esto es cómodo y una primera opción para muchos automovilistas aficionados de los guindas, esto es ilegal y su auto está corriendo el riesgo de ser llevado al corralón, en caso de que el lugar apartado sea una zona que no cuente con las especificaciones de un estacionamiento.

Por otro lado, si se trata de un estacionamiento publico, en renta, el automovilista está en su derecho de no pagar y denunciar la renta del espacio.

El dispositivo de seguridad vial se realizó la tarde de ayer al iniciar el segundo juego de la serie entre Tomateros de Culiacán y Cañeros de los Mochis, informó la SSP municipal.

Según el Artículo 139 del Reglamento General de la Ley de Tránsitos y Transportes de Sinaloa, queda prohibido apartar lugares de estacionamiento en la vía pública, así como poner objetos que obstaculicen el estacionamiento de vehículos o al libre tránsito.

Operativo vigente y sanciones

Al inicio de esta semana y desde las 17:00 horas, se inició un operativo a cargo de la Secretaria de Seguridad Pública, con la finalidad de vigilar que los espacios públicos no estén ocupados por objetos que los obstaculicen e indiquen estar en renta.

El encargado de la dirección de Tránsito y Vialidad de la secretaría de seguridad pública Pánfilo Antonio Díaz Juárez, comentó que desde que inicia el partido hasta que acaba, se está vigilando que no se estén apartando espacios. No está permitido y por la comodidad de no caminar unas cuadras más, hay quienes se benefician de esto.

Cada partido se estarán realizando estos operativos, donde además de juntar la basura que se utiliza para apartar lugares para auto, se buscará a los responsables que ponen en renta la vía pública.

Cada temporada de beisbol, vecinos de los alrededores del estadio acaparan lugares en las calles para cobrar estacionamiento.

“Nosotros al momento de estar dando el rondín buscamos a la gente que pone la baqueta en renta, pero no salen, bien saben que no está permitido hacer eso. Estamos quitando todos lo días su basura”, expresó.

“La ciudad es de todos, no hay necesidad de hacer eso. Mejor acudan a los lugares acondicionados para el carro”, añadió.

Recomendaciones para automovilistas

Abraham Molina, Responsable del Área de Estacionamiento en el Municipio,

recomienda a los conductores hacer uso de los espacios designados para el auto, los que están regularizados y cuentan con los debidos permisos.

“Está el estacionamiento del estadio y el que está por Aquiles Serdán y Leyva Solano, estos cuentan con seguridad y van de acorde al reglamento”, señaló.

Se recomienda además, no hacer caso omiso de los señalamientos de tránsito, como estacionarse donde la franja marca amarillo y lugares para el peatón.