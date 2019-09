Tenemos otros datos, no hay nada quÃ© presumir; critica PAN Sinaloa el Primer Informe de AMLO

Tenemos otros datos, no hay nada qué presumir; critica PAN Sinaloa el Primer Informe de AMLO

El presidente estatal del PAN Juan Carlos Estrada, criticó que la información dada a conocer en materia económica, seguridad y salud en el Primer Informe del Presidente Andrés Manuel López Obrador ya que no es lo que presumen, aseguró el panista

Karen Bravo

CULIACÁN._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene nada qué presumir, criticó el dirigente estatal del PAN Juan Carlos Estrada Vega.

“El Presidente de dedicó a hablar de datos que son sus datos, pero nosotros tenemos otros datos. Habló de desarrollo social cuando desafortunadamente día a día los pobres son más pobres, los programas sociales que antes existían pues ya no están, de alguna manera eso se ve reflejado en la calidad de vida de la gente”, sentenció.

“Es un Presidente que lo que informa no tiene nada qué presumir”, criticó.

Durante los primeros nueve meses de gobierno de López Obrador la economía no ha tenido un crecimiento real y tampoco se han alcanzado los índices que prometió al iniciar su mandato. Estrada Vega refutó el discurso del Presidente pues los datos que presume no son acorde a la realidad del país, dijo.

“La economía se estancó, es de lo poco que él ha reconocido, hay un crecimiento del cero por ciento pero dice que no hay problema que no haya crecimiento mientras haya desarrollo y cómo va a haber desarrollo si la economía está estancada, si la violencia está desatada, cómo va a haber desarrollo si no hay empleo”, reprobó. López Obrador también expuso avances en materia de salud, situación que es contraria sobre todo en contraste con las declaraciones de días recientes, comentó el panista.

“Pero los niños se están muriendo, personas van y no encuentran medicamento”, dijo.

Adicional a que no ha habido avances en salud, López Obrador canceló el Seguro Popular sin ningún fundamente lo que terminó por perjudicar a la ciudadanía, sentenció Estrada Vega.

“Ahora sí que de una manera caprichosa como todo lo que él ha hecho pues lo desaparece, tenemos hoy ya problemas muy serios en el tema de la salud”, expuso.

Y no solamente el discurso fue el equivocado, sino también en el acto el Presidente incurrió en ocurrencias como denominar Tercer Informe de Gobierno al Pueblo, reprendió el dirigente.

“Es una ocurrencia más de López Obrador, todo su gobierno es una ocurrencia y da explicaciones chuscas a veces, él lo hace más que nada para distraer, su gobierno ha sido eso una generación de distractores constantes para tratar de evadir o que la gente no se enfoque, o que los medios no se enfoquen en lo real”, condenó.

Da certidumbre y confianza el Primer Informe de Gobierno de AMLO, opina Canaco

Los avances expuestos en el Primer Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador va a aportar a la generación de confianza para mayores inversiones en el país, opinó el presidente de Canaco, Diego Castro Blanco.

“Todo eso que comenta, de alguna manera consideramos que sí va a contribuir a generar más confianza a la inversión, a la clase empresarial”, dijo.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador expuso en su informe que la nueva política productiva del país consta en fortalecer la economía, el impulso a proyectos, el fomento a la participación de la iniciativa privada e intensificar el comercio exterior.

“Manejó muchos términos que generaron esa confianza que esperábamos muchas personas de que se están haciendo cosas diferentes que tienen qué ver con generar más justicia y equidad a la sociedad, no es nada más generar riquezas sino distribuir adecuadamente esa riqueza donde se dé una justicia y equidad en esos términos”, comentó Castro Blanco.

Las responsabilidades de un gobierno no se centran únicamente en la generación de riqueza para el país, por lo que la política de desarrollo social también fue bien vista por el sector empresaria, según dijo el dirigente de Canaco.

“Se ve positivo, se ve alentador el enfoque que está dando”, comentó.

En general los números dados a conocer en materia económica, combate a la corrupción y el ahorro que generó la lucha contra el huachicoleo, son cifras positivas que están sentando las bases para más acciones y contribuirán a la confianza para mayor inversión, estimó Castro Blanco.