“Tenemos que darle en la madre a la Cuarta Transformación”, pide el ex Presidente Fox a panistas

“Todos queremos a México, es más que todo eso y México es nuestra meta, es ahí donde tenemos que sumar, donde tenemos que unirnos y donde tenemos que darle en la madre a esta cuarta transformación”, argumentó el ex mandatario.

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- El ex Presidente Vicente Fox Quesada instó a la militancia panista y , en general a todas las fuerzas políticas, a unirse y sumar para “darle en la madre a la cuarta transformación”.

En el marco del 80 aniversario del PAN, durante su mensaje a los integrantes de Acción Juvenil, en la Asamblea Nacional Ordinaria del “blanquiazul”, Fox afirmó que repetirán lo hecho en las elecciones del 2000, y derrotarán a Morena el siguiente año en el Congreso, para quitar de la silla a Andrés Manuel López Obrador en 2024.

“Me lleva tres años de ventaja el PAN y aquí estoy de regreso para compartir nuevos retos, si en 2000 juntos sacamos al PRI de Los Pinos, en 2021 vamos a sacar a López de Palacio Nacional”, declaró

En el mismo evento, Fox Quesada y panistas llamaron a la unidad para hacer frente al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Durante la 24 Asamblea Nacional del partido político.

Fox asistió al encuentro realizado en el marco del 80 aniversario del Partido Acción Nacional (PAN) porque, dijo, es “panista de corazón”, y desde ahí informó que ya se reúne con distintas fuerzas políticas para fortalecer un frente contra el Jefe del Ejecutivo y ganar otras elecciones presidenciales, reportaron medios nacionales.

El otrora directivo de Coca-Cola también informó que ya se ha reunido con el ex mandatario Felipe Calderón.

“No tiene que ser todo azul, rojo, amarillo o México Libre. Cuando se trata del país no hay colores, por el país nos sumamos todos. Estoy convocando a todos la fuerzas ciudadanas. Ya me reuní con Calderón, con Margarita, con Alito de PRI, con el PAN, con los Chuchos del PRD, ya me reuní con todos, vamos a cabalgar de nuevo, vamos a repetir el año 2000, con estrategia, descarando las mentiras y engaños de este personaje [López Obrador]”, dijo Vicente Fox en entrevista con medios durante el encuentro.