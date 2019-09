Tenemos que sacarle un beneficio a esta lecciÃ³n: JosÃ© Guadalupe Cruz

FUTBOL

Tenemos que sacarle un beneficio a esta lección: José Guadalupe Cruz

Tras el triunfo de Leones Negros ante Dorados de Sinaloa, el timonel del ‘Gran Pez’ desmenuzó los puntos a corregir por su equipo

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Al finalizar el “SábaDorado” entre peces y leones, José Guadalupe Cruz se dio cita a la tradicional rueda de prensa, en la cual aceptó responsabilidades y formuló una autocrítica profunda sobre los factores que llevaron al resultado final de tres goles contra dos en La Pecera.

“Hoy tenemos que reconocer que hicimos un pésimo partido, el marcador nos salió barato. Tenemos que ser muy autocríticos y sin duda le vamos a sacar mucho beneficio a esta lección”.

Para Cruz, no resulta posible delegar responsabilidades por actuaciones individuales o por zonas del campo y destacó que todos los jugadores tienen obligaciones defensivas y ofensivas.

“No puedo decir que la culpa es de una línea o de un jugador, la defensa la hacemos todos y la ofensiva la construimos todos también. Si ellos patearon 14 veces al arco y nosotros solamente 4, ahí se refleja que fuimos ampliamente superados por el rival”.

“El Profe” asumió la totalidad de la responsabilidad sobre el resultado y explicó algunos movimientos tácticos que ejecutó por estrategia para refrescar el eje del ataque de Dorados de Sinaloa.

“Aquí el responsable soy yo, no hay nadie más porque yo decido quiénes son los que juegan y decido que jueguen los que yo veo que están mejor. Adolfo Domínguez no fue titular porque necesitamos sumar minutos de mejor y ahí está Francisco Contreras, que fue de lo más rescatable y el caso de Elizari está lesionado y no puedo ponerlo a jugar”, apuntó.

Para el timonel del equipo de Sinaloa, las derrotas dejan lecciones que es sumamente importante aprender de cara al desarrollo del Apertura 2019.

“De las derrotas hay muy pocas positivas por sacar, pero si hay lecciones que se deben aprender con autocrítica y con un análisis a fondo. No puede volver a suceder lo que nos ocurrió hoy”.

La próxima semana no habrá jornada del Ascenso MX con motivo de la fecha FIFA del mes de septiembre, y el “Gran Pez” continuará con los entrenamientos para preparar su visita a Tamaulipas, cuando enfrente a Correcaminos en la cancha del Estadio Marte R. Gómez por la fecha 5 del campeonato.

PRÓXIMO ENCUENTRO

Viernes 13 de septiembre

UAT vs. Dorados

19:08 Horas