Tengan para que aprendan, dice AMLO al presentar video de inicio de obras en Santa Lucía

El Presidente presume el avance en los trabajos apenas a 10 días de haber arrancado la construcción

noroeste.com

El Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este lunes 28 de octubre un breve video sobre el inicio de las obras para la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles en la ex Base Aérea Militar de Santa Lucía.

El Mandatario nacional dijo durante su conferencia de prensa matutina, que la Secretaría de Defensa, con su equipo de ingenieros, a cargo del General brigadier Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, ya inició los trabajos en el nuevo aeropuerto.

"Les vamos a mostrar cómo en 10 días se va avanzando [...] No es con ánimo de confrontar, pero es así, como para decir: 'suave, suave, suave, tengan para que aprendan'", señaló el político tabasqueño después de presentar el video, musicalizado y con imágenes de las obras, que se realizan "en suelo firme, no fango".

El pasado 17 de octubre, el titular del Poder Ejecutivo Federal pronosticó que la inauguración del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles -cuya construcción inició este mismo día en la Base Aérea Militar de Santa Lucía-, podría realizarse el 21 de marzo del 2022.

"Vamos a estar inaugurando este nuevo aeropuerto en abril de 2022. Sí, ya andamos en esto, le voy a pedir al General [brigadier Gustavo Ricardo Vallejo [Suárez] que procuremos inaugurarlo el 21 de marzo de 2022", dijo el mandatario nacional en el arranque de las obras del aeródromo.

Por otra parte, el titular del Poder Ejecutivo Federal agradeció al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, por su colaboración para llevar a cabo el plan del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), proyecto cuyo arranque calificó como un acto histórico.

"Es el poder demostrar que se pueden resolver los problemas con eficiencia, con austeridad, con honestidad […] La política es, entre otras cosas, el optar entre inconvenientes, se equivoca uno menos cuando se pone por delante el interés nacional", abundó López Obrador, quien se refirió a también a la consulta ciudadana que se realizó para avalar el proyecto.

"¿Por qué consideramos mejor esta opción que la de construir el Aeropuerto en el Lago de Texcoco? Va a haber tiempo, la historia lo dirá para demostrar, hablarán lo hechos, pero adelanto de que fue mejor esta decisión, porque este es un mejor suelo para construir, aquí donde estamos, aquí es un suelo firme, allá es un lago", indicó

Asimismo, el mandatario nacional presumió que habrá un ahorro de 120 mil millones de pesos, ya que "los 300 mil millones en Texcoco era para construir dos pistas y cancelas dos pistas porque se iba a construir el actual Aeropuerto de la Ciudad de México y este Aeropuerto de Santa Lucía por interferencia aérea".

Por su parte, el general brigadier Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, a cargo del proyecto, afirmó que la terminal aérea será funcional y alejada de actos de corrupción, además de que destacó que será una obra de ingeniería militar con una complejidad inédita.

"Señor Presidente, sus directivas fueron precisas: construir un aeropuerto austero, vistoso y alejado de la corrupción […] Se garantizará que toda infraestructura se encuentre debidamente validada conforme a la normatividad internacional", sostuvo el general.

Además, Vallejo Suárez indicó que en el AISL habrá tecnología de punta y atención ambiental, ya que están "ante el reto de construir un aeropuerto excepcional", añadió. Por su parte, el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, destacó que, a pesar de las diferencias, los mexicanos son uno mismo.

"Al final nos vamos a entender […] El Aeropuerto de Santa Lucía es hoy una realidad, no permitamos que su construcción cause más divisiones […] Al final, para superar argumentos legaloides, se obtuvo la mejor de las victorias […] No tendremos el aeropuerto más caro del mundo, sino un austero", afirmó el funcionario federal.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario nacional recordó que se presentaron 140 amparos contra el proyecto, lo cual calificó como "un despropósito", ya que el proyecto que se contempló en Texcoco era una obra costosa y movida "por intereses particulares y corrupción".

"Hoy iniciamos y vamos a cumplir para que en el 2021 este funcionando este aeropuerto, esto se complementa con el daño que se causó al cerrar de manera deliberada o reducir la importancia del aeropuerto de Toluca, dando servicios a muchos pasajeros, entonces de manera deliberada, mañosa, cerraron", señaló el titular del Poder Ejecutivo Federal.

"Hoy se habla de todo el proyecto y su conjunto, no puede hacerse el aeropuerto y quedar aislado, tiene que conectarse con el aeropuerto actual y con la CDMX, incluso hasta Hidalgo, porque va a ser el aeropuerto más cercano a Pachuca", abundó el Presidente.

Además de López Obrador, quien encabezó el acto simbólico del arranque de las obras, al evento acudieron Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional; José Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina (SEMAR), así como integrantes del Gabinete legal y autoridades de los tres órdenes de Gobierno.

López Obrador reiteró que con el AISL, se va a resolver el problema de la saturación del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), además de que se rehabilitará el aeródromo de Toluca.

"Se va crear este aeropuerto moderno, un aeropuerto funcional y vamos ahorrar con esta obra un poco más de 100 mil millones de pesos de lo que nos iba a costar la construcción del aeropuerto en el Lago de Texcoco", indicó.

"Fue una muy buena decisión, si no hubiésemos tomado esta decisión estaríamos emproblemados porque no tenía viabilidad la construcción del aeropuerto del lago de Texcoco, no era el sitio más adecuado, al contrario, era el peor lugar, es la zona del Valle de México de más hundimientos", insistió, para luego decir que la obra del AISL se realizará con presupuesto público y se cuenta con los recursos necesarios para no adquirir deuda.

Un día antes, tras la revocación de la última suspensión definitiva que impedía el arranque del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, la Sedena invitó al inicio de los trabajos de la obra valuada en 95 mil millones de pesos, que proyecta la construcción de dos pistas y el derrumbe de varias instalaciones de la Base Aérea Militar, incluida una escuela.

El 16 de octubre, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa declaró fundado, por unanimidad, el recurso de revisión 429/2019, promovido por el Gobierno Federal, con lo que por ahora ya no hay obstáculo legal para iniciar los trabajos del AISL.