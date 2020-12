'Tengo confianza, pero el pueblo decide': Rocha Moya sobre su aspiración a la Gubernatura de Sinaloa

El Senador sinaloense acude a registrarse este sábado a la sede nacional de Morena, para contender en las elecciones de 2021

Belem Angulo

05/12/2020 | 10:03 AM

El Senador Rubén Rocha Moya arribó la mañana de este sábado a la sede nacional de Morena, partido al que pertenece, para realizar su registro como aspirante para contender por la Gubernatura de Sinaloa el próximo 2021.

"Estamos cercanos", mencionó el Senador para medios de comunicación nacionales que se encuentran en el lugar.

"Yo me voy a someter a la encuesta, tengo confianza pero me voy a atener a lo que la encuesta diga", dijo.

El registro es el primer paso para el proceso de selección de un candidato, después del mismo se evaluarán los perfiles de los aspirantes y se realizará una encuesta abierta en el Estado.

"Se puede especular mucho, nosotros estamos haciendo un proceso (...) Los resultados dirán.

Después de registrarnos va a haber una encuesta, les van a preguntar a ustedes los sinaloenses, es una encuesta abierta", dijo Rocha Moya.

Señaló que la encuesta podría realizarla el propio partido mediante su comité de encuestas, pero será abierta para aquellos sinaloenses que no estén afiliados a Morena.

"Yo me siento bien, pero finalmente es mi apreciación", admitió.

En cuanto a la reunión que sostuvieron un grupo de morenistas, entre ellos el Senador, con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, el pasado miércoles, negó que esta alianza representara ventaja dentro del proceso.

"No hay ventaja. Nada es fácil. No se sabe hasta que se ven los votos. Cómo en el beisbol: hasta que cae el out 27", comentó.