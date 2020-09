Tenoch Huerta 'vende' serenatas para financiar su próxima película

Tenoch Huerta ya se prepara para su próxima película, proyecto en el que por primera vez codirigirá junto con a la cineasta Andrea Martínez Crowther.

TARE es un filme independiente y para conseguir los fondos necesarios, el actor y la cineasta méxico-canadiense iniciaron una campaña en Kickstarter para recaudar 425 mil pesos.

Entre las recompensas que ofrecen a los donadores se encuentran desde postales autografiadas por el actor, serenatas virtuales con Tenoch, agradecimientos en los créditos de la película y hasta una cena con ambos personajes.

"Andrea llegó con la idea y desarrollamos el guion. Cuando leí de qué iba la historia me pareció maravillosa. No había manera de decir que no", comentó Huerta, de acuerdo a msn.com.

Why does SHE have a buzzcut in the film Tare? Find out why as I shave my head for my character in an Instagram Live with @TenochHuerta Sat Sep 26 5pm cst #TareFilm #womeninfilm #mexicanfilm #indiefilmmaking #microbudgetfilmmaking #loss #Healing #GalloGuero pic.twitter.com/0QoL1j3WiO