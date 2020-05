The Cuphead Show!, la nueva serie de Netflix del popular videojuego, comparte su primera imagen

Sinembargo.MX

MÉXICO._ En verano del pasado año se confirmaba el proyecto de llevar Cuphead a la pequeña pantalla en forma de serie animada para Netflix. Ahora, finalmente se ha publicado una primera imagen de dicha adaptación, así como su título final (The Cuphead Show!) y sus primeros detalles, como que la serie se compondrá de 11 episodios de unos 10 minutos de duración cada uno, entre otros.

“El videojuego que irrumpió en la escena con una maravillosa animación de estilo retro, alocados combates contra jefes y una jugabilidad casi imposible ahora vuelve a la vida con The Cuphead Show!

Esta comedia conducida por personajes sigue las aventuras el impulsivo Cuphead y su cauteloso aunque fácilmente influenciable hermano Mugman”, apunta su descripción oficial.

Así, The Cuphead Show! presentará las aventuras y desventuras de los dos protagonistas del videojuego de Studio MDHR, Cuphead y su hermano Mugman, a través de fugaces historias que tendrán lugar en las Islas Inkwell. Y decimos fugaces porque cada episodio no se extenderá más allá de los 10 minutos, aunque con ella se pretende expandir el argumento del título original ya disponible en PC, Xbox One y Nintendo Switch.

La serie está siendo producida tanto por Netflix como por King Features y estará enfocada a un público infantil y familiar; por otro lado, sus responsables esperan compartir más información sobre The Cuphead Show! en el marco del Festival Internacional de Animación de Annecy, que tendrá lugar del 15 al 30 de junio en dicha ciudad francesa.

