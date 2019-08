The Rock confirma que el cineasta español Jaume Collet-Serra dirigirá la cinta Black Adam

Los Ángeles (EU) (SinEmbargo).– El actor estadounidense Dwayne Johnson confirmó este viernes que el cineasta español Jaume Collet-Serra dirigirá la película Black Adam sobre este villano de las historias de DC Comics.

A comienzos de junio, medios especializados como Variety o Deadline aseguraron que Collet-Serra estaba negociando ser el realizador de Black Adam, un fichaje que Johnson, quien será el protagonista y uno de los productores del filme, confirmó finalmente hoy en un video publicado por el portal IMDb en su cuenta oficial de Twitter.

“Parece que rodaremos Black Adam probablemente en el verano de 2020 (…). El guión es genial y fichamos a Jaume Collet-Serra como nuestro director. Es un cineasta realmente fantástico que justo acaba de dirigir a Emily Blunt y a mí en Jungle Cruise“, dijo en referencia a esta cinta de aventuras de Disney que se estrenará el próximo año.

Johnson, además, compartió con sus fans una pista sobre las intenciones del director con esta película.

