The Show Must Be Paused: Un apagÃ³n musical contra el racismo

The Show Must Be Paused: Un apagón musical contra el racismo

Varios artistas se unieron a la idea como parte del Blackout Tuesday. La iniciativa de la industria musical en respuesta al asesinato de George Floyd

Noroeste / Redacción

02/06/2020 | 10:33 AM

Foto: Internet

Estados Unidos está viviendo una ola de protestas luego del asesinato de George Floyd a manos de la policía. Un crimen que reactivó el movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan). Como una forma de unirse a la petición de justicia por la muerte de Floyd y decir basta al racismo, la industria musical convocó al “The Show Must Be Paused” como parte del Blackout Tuesday. “Nuestra misión es responsabilizar a la industria en general, incluidas las grandes corporaciones y sus socios, que se benefician de los esfuerzos, las luchas y los éxitos de las personas negras”, se lee en el comunicado de la iniciativa, de acuerdo al sitio duna.cl. Agregando que “como guardianes de la cultura, es nuestra responsabilidad no solo unirnos para celebrar los triunfos, sino también contenernos mutuamente en las pérdidas”. Live Nation desconectará sus operaciones durante este martes y cerrará oficinas durante el día. Los programas de radio se silenciarán y canales propiedad de ViacomCBS como MTV y VHA1, no transmitirán su programación. Spotify también se unió al llamado y agregó 8 minutos y 46 segundos de silencio para seleccionar listas de reproducción y podcast: El tiempo que el oficial de policía Derek Chauvin se arrodilló en el cuello de Floyd. Entre los sellos que se han sumado al Blackout Tuesday están Def Jam Recordings, Motown Records, Universal Music, Warner Music, Sony/ATV, BMG, la distribuidora EMPIRE y Shady Records de Eminem, entre otros. “En este día dedicaremos nuestro tiempo y esfuerzos a ayudar a prevenir las injusticias sociales y explorar maneras de luchar contra la inequidad racial”, publicó la disquera de Slim Shady. Y entre los artistas que han adherido a la causa están Billie Eilish, The Rolling Stones, Lady Gaga y Quincy Jones. INICIATIVA 'The Show Must Be Paused' es una iniciativa impulsada por las productoras Jamila Thomas y Brianna Agyemang para que la industria de la música se tome 24 horas para reflexionar sobre cómo combatir el racismo y la desigualdad. El hashtag #BlackOutTuesday se extiende también entre celebridades, deportistas y medios de comunicación. #Racismo

#Apagón musical

#%23BlackOutTuesday

