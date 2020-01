TEATRO

Tiene Margarita Gralia secretos 'inconfesables'

La primera actriz invita a la puesta en escena Mujeres de Ceniza, que se presentará este viernes en el Teatro Pablo de Villavicencio

Leopoldo Medina

22/01/2020 | 10:31 AM

Con la promesa de revelar algunos de sus 'secretos inconfesables', la primera actriz Margarita Gralia estará en Culiacán este viernes en el escenario del teatro Pablo de Villavicencio, con la obra Mujeres de Ceniza.

Representando a 'Teresa', Margarita Gralia hará gala de su capacidad histriónica junto a tres leyendas mexicanas de la actuación: Jacqueline Andere, Silvia Mariscal y Helena Rojo, quienes darán vida a 'Clara, Estela e Isabel en una historia que llevará al público a sentir un remolino de emociones.

"Después de algunos años de su estreno, la traemos ahora con nuevo elenco. Es una obra divertida y la verdad ha sido un placer presentar esta historia de vida real en el teatro", señaló la actriz.

La protagonista de novelas como La pasión de Isabela (1984), Herencia Maldita (1985), Cuando seas mía (2001), mencionó que esta obra ofrece una trama que conjuga humor y suspenso.

"Estas cuatro mujeres desnudarán con descarnada ironía sus particulares visiones sobre la amistad, el matrimonio, el sexo, la infidelidad, la juventud perdida y las huellas del paso del tiempo".

Su personaje, 'Teresa', lo define como una mujer sin filtros, divertida, franca, irónica y directa, siempre dice lo que piensa, además es una mujer emprendedora.

"Teresa es una mujer bastante desprejuiciada, liberal, muy atrevida, pero a veces también mordaz con sus comentarios. Nada que ver conmigo, pero me divierte mucho,... sería muy aburrido interpretarme a mí misma".

La primera actriz compartió que así como su personaje, los otros tres tienen características interesantes.

“Las mujeres que vayan al teatro podrán identificarse con algún papel, o simplemente recordar la vivencia de otras personas, ahora la historia viene en un tono más intenso en cada aspecto y en cada personaje".

'Todos tenemos un secreto'

Margarita Gralia compartió que Mujeres de Ceniza marca su regreso a los escenarios, después de haber pasado por problemas de salud.

“Estoy de regreso en el teatro y qué mejor que con mis compañeras actrices dentro de una obra fina e inteligente. Esperamos que en Culiacán vaya mucha gente a verla, porque este es un proyecto muy bueno, con una excelente producción, escenografía, grandes actrices, por eso deben ir a verla".

La actriz resaltó que más que llevarse un mensaje, el público sinaloense disfrutará de buenas actuaciones que les hará recordar que todos tienen algún secreto en la vida.

"Por supuesto que yo también tengo secretos, y esos sí son inconfesables, pero no hay una persona que no tenga secretos".

Mujeres de Ceniza es el proyecto con el que abre trabajando el 2020, y aunque no ha surgido la invitación para algún proyecto televisivo, serie o película, comentó que la hace feliz hacer teatro.

"Me gustaría mucho volver a la televisión a alguna novela,...¡ojalá!, pero hasta ahorita no me ha llegado ninguna propuesta; esperemos a ver cómo se desarrolla este año", dijo.

"La actuación es mi modo de vida, y esto lo comparto con mi marido, con mi familia y con todo el público, a quienes agradezco su apoyo a lo largo de toda mi carrera artística".

LA TRAMA

Al cumplirse un año de la muerte de su marido, 'Clara' recibe la visita de sus tres mejores amigas, quienes la creen víctima de una profunda depresión.

Pero el estado de ánimo de la viuda es muy diferente al que Estela, Isabel y Teresa esperaban encontrar y todas deben enfrentarse cara a cara con sus secretos más inconfesables.

Esto es lo que podrá apreciar en la obra Mujeres de Ceniza, la cual se presentará este viernes en el Teatro Pablo de Villavicencio, con dos funciones 18:30, y 21:00 horas, protagonizada por las actrices Jacqueline Andere, Margarita Gralia, Silvia Mariscal, y Helena Rojo.

EN CULIACÁN

Fecha: Viernes 24 de enero en el Teatro Pablo de Villavicencio.

Funciones: 18:30 horas y 21:00 horas

Costos: Planta Baja: 650, mesanine: 550 y general: 450

Venta de boletos: En la taquilla del teatro

Informes: (667) 2972376