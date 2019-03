Tiene que quedar terminado el estadio de Guasave en octubre: Obras PÃºblicas

Tiene que quedar terminado el estadio de Guasave en octubre: Obras Públicas

Revelan avances del proyecto ejecutivo en el que se amplía a 10 mil aficionados el aforo, con sustitución de gradas de herrería en áreas de cemento

Reyes Iván Camacho

13/03/2019 | 12:30 AM

GUASAVE._ Aunque por la magnitud del proyecto estaban en la idea de ejecutarlo por etapas, las indicaciones que tienen de las autoridades es que la remodelación y ampliación del estadio de beisbol Francisco Carranza Limón se termine al 100 por ciento para cuando se cante el playball de la temporada 2019-2020 de la Liga Mexicana del Pacífico, en el mes de octubre, reveló Mauricio López Parra.

El director general de Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Guasave dijo que en la visita reciente que hizo su homólogo de Gobierno del Estado, Osbaldo López Angulo, ya traía el plano arquitectónico del proyecto, que está casi terminado.

“Ellos traían el plano, no está terminado al 100 porque andaban con las áreas especializadas en el tema eléctrico e hidrosanitario, prácticamente son los últimos ajustes, ya no tienen mucho espacio, en este mes deberá quedar consensuado el proyecto con el visto bueno y ya aprobado, en el mes de abril deberá iniciarse la obra”, dijo.

“Nosotros originalmente habíamos estado en la idea de que de acuerdo a la magnitud del proyecto que se sigue era muy probable que no alcanzara el tiempo y que pudiera quedar habilitado el campo, habilitar la infraestructura que se tiene y crecimiento en la butaquería, los baños, para que se juegue e ir trabajando, pero al parecer la indicación del Gobernador es que se tiene que terminar al 100 por ciento”.

El funcionario municipal subrayó que todavía no tiene claro si la inversión será con recursos del Gobierno Federal o será aportación del empresario Alfredo Harp Helú, como el mismo propietario de la franquicia afirmó durante la inauguración del Salón de la Fama de Monterrey.

“No nos lo han puesto muy en claro todavía, no lo sabemos ni ellos yo creo que lo saben, máxime que están enfocados en la terminación del proyecto, llegar a un monto que todavía no se tiene cerrado y que seguramente con estas visitas que tuvimos será para ir cerrando el círculo. Hablan ellos que se lleva una cuantificación de 110-120 millones de pesos, pero no se tiene en su totalidad el proyecto”, expuso.

López Parra agregó que lo que saben hasta el momento después de conocer los avances del plano arquitectónico es que las gradas de herrería de los laterales se construirán en estructura de cemento, además el graderío se extenderá detrás de la barda donde también hay actualmente bleachers de estructuras de fierro, para poder ampliar a 10 mil aficionados el aforo del inmueble.

“Parece que el campo no da las medidas oficiales, le faltan 10 pies, tiene 390 por el centro, cuando deben ser 400, y traen ellos en el proyecto ampliarlo para que dé la medida oficial, hay espacio, ya lo de las fachadas no hemos tenido muy en claro todavía porque están enfocados en ampliar el campo, las condiciones de butaquería, todo el sistema hidrosanitario, el alumbrado”.

Incluso, el funcionario manifestó que se está viendo la necesidad de encementar el estacionamiento trasero del estadio para que quede en condiciones dignas y acorde a la remodelación y ampliación interna del estadio.