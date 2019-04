FUTBOL

Tigres y Monterrey disputan el juego de Ida en la Final de la Concachampions

Las acciones se celebrarán en el Volcan

MONTERREY._ El Mundial de Clubes que solo tiene formato pero no sede confirmada es un premio que “Tuca” Ferretti aún no ve claro en caso de ganar la Final de Concachampions contra Rayados.

Por el nivel del futbol regiomontano, el DT de Tigres esperaba pronto una nueva Final frente a Monterrey, tras la de Liga en el Apertura 2017, aunque ahora con carácter internacional.

“Ahorita no hay sede, a ver si se realiza, espero que sí, no vaya a ser que la ganemos y digan ‘ya no hay’, si no, hombre, ¿para qué chingados? (risas). Espero encuentren una sede; primero hay que jugar y tanto ellos como nosotros tenemos la ilusión de ganar este torneo”, señaló.

“El Bigotón” negó que hayan buscado jugar el juego de Vuelta en el Gigante de Acero, donde se coronaron hace dos años, ya que al perder contra Santos en Torreón en la Semifinal le permitió a la Pandilla definir el campeón en su casa.

“Nosotros no preferíamos terminar allá, preferíamos terminar aquí, pero las circunstancias que sucedieron nos impidieron jugar la Final en nuestra cancha”, comentó.

Además, mencionó que si Tigres busca el título es por el afán de internacionalizar al club, por la espina clavada que guardan al no tener en el currículum ningún Mundial de Clubes, como sí Rayados en varias ocasiones.

Esta es la cuarta ocasión que los felinos llegan a una Final de un torneo internacional luego de perder la Copa Libertadores 2015 ante River Plate, y la justa de Concacaf en la temporada 2015-2016 y 2016-2017 contra América y Pachuca, respectivamente.

“La palabra obligación no es adecuada, ambición es la palabra. Nosotros tenemos la ambición por poder lograr quitarnos de encima esta situación desagradable y ellos también por quitarse la situación desagradable de que no han podido lograr nada en su nuevo estadio”, dijo en conferencia de prensa.

“Tuca” se dijo contento por tener a la mayoría del plantel disponible para el juego de Ida de este martes en el Volcán, luego de recuperar a André-Pierre Gignac y Carlos Salcedo tras recuperarse de un cuadro de paperas.

