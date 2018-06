Tirabuzón - Noroeste

COLUMNA

Tirabuzón

Ramiro Peña entró en calor en el playoff

Juan Alonso Juárez

09/06/2018 | 00:02 AM

MÉXICO, DF._ No es que no haya hecho el trabajo en su primera temporada en la Liga Mexicana, pero Ramiro Peña (.320, 1, 27) demostró en el playoff contra los Acereros de Monclova su real estatura como ex ligamayorista, inclusive, con empaque de toletero.

En 6 juegos, se empachó de batazos, según un macizo .423 (26-11), con 2 palos de vuelta entera, 7 impulsadas y 5 anotadas, además de sus acostumbrados lances en el campo corto, posición que los Sultanes dejaron acéfala, negociando a Walter Ibarra a los Leones de Yucatán.

Recordemos que Peña, luego de su aventura a Japón que se le complicó, no terminó su ciclo otoño-invierno con los campeones Tomateros de Culiacán, a causa de una lesión en una pierna que sufrió bajando de su automóvil.

EN vísperas de las finales de zona en el Primavera 2018 de la Liga Mexicana, tres de los primeros 8 clubes eliminados han confirmado a sus mánagers rumbo al torneo Otoño, dos los despidieron y el resto aún no han dado señales.

El dominicano Félix Fermín (Dos Laredos), el estadounidense Lorenzo Bundy (Puebla) y Matías Carrillo (Durango) tendrán una nueva oportunidad, en tanto José Luis Sandoval (Oaxaca) y Alfonso Jiménez (Tabasco) quedaron desempleados, si bien el apodado “Borrego” continuará en la organización que encabeza Alfredo Harp Helú, en la faceta de instructor en la academia que surte a los Guerreros y, desde luego, a los Diablos Rojos.

Temprano, en la frontera tamaulipeca, había quedado fuera el puertorriqueño Eddie Castro, que suplió Fermín, mientras Saraperos de Saltillo (Len Picota), Algodoneros de Unión Laguna (Ramón Orantes) y Piratas de Campeche (Daniel Fernández) no han dado señales, en escenarios susceptibles de una continuidad.

Y, respecto a la segunda remesa de descontinuados, se esperan noticias de Bravos de León (Luis Carlos Rivera), Acereros de Monclova (Dan Firova), Rieleros de Aguascalientes (Homar Rojas) y Diablos Rojos (Víctor Bojórquez).

TRAS su estancia de un mes en Grandes Ligas, Daniel Castro (.402, 0, 11) reanudó su imparable paso en la sucursal AAA de los Rockies de Colorado, Isotopos de Albuquerque y ahora tenía 24 juegos conectando hits.

Otra: Joey Meneses (.296, 10, 30) entró a la actividad del fin de semana bateando poco, pero a la hora cero. Iba de 15-4 (.267) con 1 jonrón y 6 producidas en tres juegos, para Lehgih Valley, finca AAA de los Filis de Filadelfia

Una más: El cátcher Armando Araiza (.159, 0, 3) fue regresado de AA a AAA, donde sólo lo pusieron en un juego y en labores defensivas. Entre el 3 y 7 de junio estuvo en las sucursales de los Orioles de Baltimore, Norfolk y Bowie Baysox.

Y, el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, copió a su colega de Tampa Bay, Kevin Cash, habilitando como efímero abridor al relevista Daniel Hudson (1-2, 4.84), aunque éste tenía 37 aperturas en su carrera. Tuvo un inning de 1-2-3 en Pittsburgh.

OBSERVACIONES.- Los Leones de Yucatán disputarán su cuarta final de la zona sur consecutiva y tercera contra los Tigres, quienes los vencieron 4-2 en 2005 y 2015. En 2016 y 207 mordieron el polvo frente a los Pericos de Puebla… Por su parte, los Toros de Tijuana van por su tercera final norteña al hilo, todas contra los Sultanes de Monterrey y si los superan, como en las anteriores, se convertirán en los terceros con tres o más series por el título absoluto en el nuevo siglo. Diablos Rojos y Tigres ligaron cinco entre ellos, de 1999 a 2003 y Sultanes estuvo en las de 2006, 2007 y 2008… Desde que los Cachorros de Chicago lo devolvieron a Iowa, en la Liga de la Costa del Pacífico AAA, Efrén Navarro (.310, 4, 29) promediaba .450 (40-18), con 5 empujadas y 7 anotadas, en 10 juegos.