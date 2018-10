COLUMNA

Tirabuzón

Los Naranjeros sacuden la mata

Juan Alonso Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- La probable presencia de al menos un mexicano en la Serie Mundial 2018, Julio Urías (Los Ángeles), pondría fin a sequía de tres años sin paisanos de usted, desde el relevista Sergio Romo, en 2014, con los Gigantes de San Francisco.

Y si de plano nos ponemos lunáticos, nacidos en territorio nacional, la ocasión más cercana data de 2011, cuando los lanzadores Jaime García y Fernando Salas ayudaron a los Cardenales de San Luis a derrotar a los Rangers de Texas), que traían en filas al de la doble nacionalidad, Jorge Cantú.

Todo apunta a que Urías (1-0, 2.70), relevista largo y a veces situacional en la serie de campeonato contra los Cerveceros de Milwaukee, será ratificado en el róster en el que no tuvo cabida en la divisional contra los Bravos de Atlanta, aunque la última palabra es patente del mánager Dave Roberts y su coach de pitcheo Rick Honeycutt.

LOS Naranjeros de Hermosillo ya apretaron el botón del pánico, sacando de su róster a los importados Scott Copeland (0-1, 19.29), Jaron Long (0-0, 54.00) y Kyle Jansen (.125, 0, 1), mientras daban de alta al tercera base Ryan Schimpf, a quien tras poncharse en sus primeros dos turnos, lo mandaron a descansar en su debut.

Ahora se cruzan apuestas para ver cuánto tiempo aguantan al mentor de estreno, el ex lanzador Bronswell Patrick (1-6), conforme a la lógica tradicional del club más ganador de títulos (16): en medio de la tormenta, el primero que debe abandonar el barco es el capitán.

Excluyendo a Lorenzo Bundy, que es de casa, los últimos dos estrategas extranjeros de los Naranjeros, Lino Rivera (9-14) y Delino DeShields (7-13), fueron cesados en 2014 y 2015, respectivamente.

TRES de tres: En Houston, todavía lamentando el fracaso de postemporada, reportan éxito en la cirugía en la rodilla derecha de su estelar venezolano, José Altuve (.316, 13, 61), cuyo rendimiento, a no dudar, se vio afectado en el rol regular y postemporada.

La directiva de los Rojos de Cincinnati se apartó del guión vigente en años recientes, designando mánager al el ex jugador David Bell (.257, 123, 589), que además ya dirigió en AA y AAA y fue coach de banca de los Cachorros de Chicago y Cardenales de San Luis. Su papá, Buddy Bell, estuvo en el mando de los Tigres de Detroit, Rockies de Colorado y Reales de Kansas City.

Los Cerveceros de Milwaukee se convirtieron en los primeros en perder la serie de campeonato de la Liga Nacional en casa, después de ganar el sexto, desde los Mets de Nueva York de 2006, versus Cardenales de San Luis.

“EN mi caso me he lesionado tres veces y nadie sabe eso, que jugamos con dolor por falta de descanso”. ¿Quién lo dijo? A) Un jugador anónimo de la Liga Mexicana. B) El cubano Alfredo Despaigne. C) Lionel Messi, súper estrella futbolera del Barcelona.

La respuesta en caliente: Alfredo Despaigne, de vuelta a Cuba luego de un ajetreo de 116 juegos en la Liga Japonesa, donde tiene un contrato de 16 millones de dólares firmado por las autoridades del deporte, que lo quieren poner a jugar en la llamada serie nacional. El ex de los Piratas de Campeche bateó .238 con 29 jonrones y 74 impulsadas, para los Halcones de Fukuoka Softbank.

EN seguidillas.- Degradado a relevista, el regiomontano Jonathan Castellanos (1-0, 0.00) lleva seis ceros en tres salidas con los Cañeros de Los Mochis, con 1 boleto y 4 chocolates… El jardinero de los Mayos de Navojoa, Alonzo Harris (.516, 1, 3), es el primer 5-5 de la incipiente edición, el sábado ante los Yaquis de Ciudad Obregón, pero no produjo y solamente anotó una… La Liga Dominicana, la mejor de la Confederación del Caribe y anexas, según el puertorriqueño Lino Rivera (Águilas de Cibao), no reporta sus asistencias, como la LMP,LVBP y, próximamente la Roberto Clemente de Puerto Rico.