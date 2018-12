COLUMNA

Tirabuzón

Charros esperan a Japhet Amador

Juan Alonso Juárez

15/12/2018 | 00:06 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Casey Coleman (2-0, 20, 1.47), cerrador de los Tomateros de Culiacán, parece en posición de implantar marca de rescates que comparten su paisano Mark Zapelli (23), en 1990-1991, con los Yaquis de Ciudad Obregón y Andrés Ávila, en 2015-2016, en la nómina de los Cañeros de Los Mochis.

Otra: Coleman se convirtió apenas en el octavo con 20 o más salvados en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico, después de los antes citados, y Bryan Corey (21), Mazatlán (2003-2004), Mark Kroon (20), Culiacán (2004-2005), José Silva (21), Tomateros (2007-2008), Jason Urquídez (20), Mexicali 2013-2015) y Jake Sánchez (21), Águilas (2016-2017).

Una más: los Charros de Jalisco esperan recuperar los servicios de su cuarto tolete, Japhet Amador (.300, 6, 23), probablemente, en la serie que inician el próximo martes en Culiacán. No tiene acción desde el 8 de noviembre, cuando se lastimó la pierna derecha corriendo a la primera base, en el segundo de un compromiso con los Venados de Mazatlán.

Y, el mexiquense de Cuautitlán, Asael Sánchez (.302, 2, 12), cuarto bate en algunas jornadas de los Venados de Mazatlán, bateó sus primeros dos jonrones de la campaña en la pasada serie en el Manuel “Ciclón” Echeverría de Navojoa, después de más 100 turnos.

DIFUMINADA la euforia en Las Vegas, EU, seis escuadras regresaron sin mánagers: Tigres de Quintana Roo y Saraperos de Saltillo y los de la expedita resurrección: Bravos de León, Pericos de Puebla, Rieleros de Aguascalientes y Algodoneros de Unión Laguna.

Seis posibilidades para una baraja de desempleados que incluye a Roberto Vizcarra, Lino Rivera, Homar Rojas, Enrique Reyes, Francisco Estrada, Alfonso “Houston” Jiménez, Eddie Castro, Len Picota, Joe Álvarez, Mario Mendoza y varios más.

Por cierto, el panameño Picota, aguantado en los dos torneos por los Saraperos, es el piloto de los Tigres de Chinadega, donde juega el Diablo Rojo, Emmanuel Ávila (.167, 0, 1), a quien liberaron los Yaquis.

“ME voy con muchos recuerdos, con muchas cosas de aquí, consciente de que vamos a algo muchísimo mejor”. ¿Quién lo dijo? A) Ramón Urías, mientras empacaba en los nuevos vestidores del estadio Emilio Ibarra Almada. B) Enrique Peña Nieto, viendo por última vez a Los Pinos, desde la calzada principal de Chapultepec. C) El jardinero de los Diablos Rojos, Iván Terrazas, que tuvo acción en la Liga Instruccional Mexicana de reciente finiquito.

La respuesta: Iván Terrazas, después de disputar su último encuentro en el Alejandro Aguilar, “Fray Nano”, que oficialmente cerró sus puertas al beisbol profesional y que a partir de 2019, en sus instalaciones, será operará una de las academias del proyecto del gobierno federal.

TRES de tres: En República Dominicana, cuyo calendario regular finaliza el venidero lunes 17 de los corrientes, los jugadores agremiados y la propia Lidom, han puesto en marcha un plan para destituir al dirigente del sindicato, el ex pítcher ligamayorista, Mario Melvin Soto, a quien exigen rendición de cuentas y su renuncia por amenazar a periodistas.

Aunque no registró decisión, Mitch Lively (3-1, 0.92) enfiló a los Venados a cortar una racha de 5 descalabros, recetando 8 redondos ceros a los Mayos en Navojoa. En sus pasadas dos aperturas, el ex bigleaguer no toleró carreras en 15 innings, con 14 chocolates y 2 boletos…

En Veracruz, los medios de información no se hacen ilusiones sobre un posible regreso de los Rojos del Águila. Pero los de Torreón tampoco, en una extraña situación en la que forzosamente una de las dos ciudades tendrá diversión de la LMB en 2019.

OBSERVACIONES.- El tercera base de los Naranjeros con etiqueta ligamayorista, Pat Vailaka (.053), iba de 19-1, como reemplazo del dominicano Luis Jiménez (.201, 1, 7)…. La edición 2018-2019 que avizora la otra orilla, pudo haber sido la última de algunos estelares de no hace mucho y hoy venidos a menos: Corey Brown (9-0), Yaquis; CJ. Retheford (.245, 1, 13), Águilas y los Venados, Quincy Latimore (.193, 2, 7) y Jorge Vázquez (.172, 1, 3)… Aldo Montes (4-0, 3.50) confirma en la rotación de los Tomateros, que los aires de la LMP le asientan mejor que los de la LMB.