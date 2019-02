COLUMNA

Tirabuzón

Empacho de pelota para los regiomontanos

Juan Alonso Juárez

17/02/2019 | 00:05 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ En Monterrey toman precauciones para el empacho de beisbol que les espera en 2019. Y es que no sólo es el sorpresivo ingreso de la plaza a la Liga Mexicana del Pacífico que, de entrada, les garantiza 34 veladas del rol regular en casa, más los 50 y pico de su hábitat natural, la Liga Mexicana.

También tendrán el regreso por segundo año seguido de la actividad de Grandes Ligas, empezando con dos juegos de exhibición entre los Rockies de Colorado y Diamondbacks de Arizona, en marzo.

Como entremés al platillo fuerte que serán dos, las series oficiales con protagonistas de “estreno” en México, Rojos de Cincinnati contra los Cardenales de San Luis y Astros de Houston versus Angelinos de Los Ángeles.

Más no se puede pedir, el sueño de todo aficionado de hueso colorado y una invitación a mudarse a la metrópoli con más moradores en el país, después de la Ciudad de México y Guadalajara.

Por lo pronto y a pesar de que todavía no son palpables, acaso perceptibles, tras la “bomba” soltada por el inquilino de Palacio Nacional, en Guasave, el pasado 27 de enero, en su oficina empieza a circular papel membretado de la LMP.

A partir de mañana lunes y hasta el último día de febrero y/o agotar existencia, pondrán la venta libre de abonos, al igual que en el resto de las plazas, excepto, Guasave, donde aún no hay señales de vida de los Algodoneros.

TRES de tres: El recién firmado, Sergio Romo, peleará el cargo de taponero de los Marlins de Miami, en una buena lidia en la que es favorito sobre los bisoños Drew Steckerider (4-4, 5, 3.90) y Adam Conley (3-4, 3, 4.09).

Como si la alacena no estuviera repleta de sucesos inverosímiles en estos tiempos, apunten uno más: la renuncia de David Braveman a la presidencia del Comité Elector del Salón de la Fama del beisbol mexicano y que apenas ejerció en algunos eventos.

En Puerto Rico, una avenida de la ciudad El Dorado, llevará el nombre del recién electo al Salón de la Fama de Cooperstown, Édgar Martínez. De ahí son sus padres y ahí vivió desde niño el nacido en Nueva York.

“QUIERO ser peligroso”. ¿Quién lo dijo? El ex presidente y, se supone, ex pensionado, Felipe Calderón. B) Miguel Cabrera, el cuatro veces campeón de bateo, incluida una triple corona. C) El Comisionado de la Confederación de Beisbol del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera.

La respuesta en caliente: El venezolano Miguel Cabrera, de los anticipados y remisos en el campamento de los Tigres de Detroit, preparando su pretemporada, dejando atrás las lesiones que mutilaron su participación en 2018

OBSERVACIONES.- La falta de costumbre tiene en ascuas a más de tres en la Mex Pac, en vísperas del “draft” que surtirá de personal de infantería a Sultanes y Algodoneros… Por cierto, así como salió a escena abruptamente, desapareció el agricultor y empresario Guadalupe Miranda Baldenebro, que pretendía la patente de Guasave. Tal vez, más adelante, cuando Alfredo Harp Helú decida emprender la retirada… Los bigleaguers han ganado a los clubes 6 de 10 casos de arbitraje.