COLUMNA

Tirabuzón

Latinos en Cooperstown; Estrada, hasta septiembre

Juan Alonso Juárez

19/07/2019 | 00:04 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Fin de semana del Salón de la Fama de Cooperstown que el domingo abrirá sus puertas a seis de un jalón, incluidos el panameño de los Yanquis Mariano Rivera, el de la sorprendente unanimidad, y el boricua-neoyorquino Édgar Martínez, quien lo pudo conseguir en su último año de elegibilidad.

Rivera, segundo nativo del país del gran canal, detrás del 7 veces campeón de bateo, Rod Carew (1991), y Martínez, temido bateador designado ligado siempre a los Marineros de Seattle, se unirán a los puertorriqueños Roberto Clemente (1973), Orlando Cepeda (1983), Roberto Alomar (2011) e Iván Rodríguez (2017).

Asimismo, a los dominicanos Juan Marichal (1983), Pedro Martínez (2015) y Vladimir Guerrero (2018); los cubanos Tony Pérez (2000), Martin Dihigo (1977), Cristóbal Torrientes (2006) y José Méndez (2006) y el venezolano Luis Aparicio (1984).

Dihigo, leyenda del beisbol mexicano, Torrientes y Méndez, nunca jugaron en las Mayores debido a la discriminación racial, pero eran tan buenos, que cuando los propusieron para fueron electos sin remilgos.

Junto a los citados, en la ceremonia de pasado mañana, exaltarán al finado ex lanzador Roy Halladay y a los también ex pitchers Mike Mussina y Lee Smith y al ex jardinero Harold Baines, estos dos últimos, aportaciones del Comité de Veteranos.

Halladay, quien perdió la vida haciendo piruetas en su pequeño avión en las costas de Florida, el 7 de noviembre de 2017, será el primer ex bigleaguer en varias lunas con una placa y busto a post-mortem.

TRES semanas después de colocarlo para asignación, los Filis llamaron nuevamente de su sucursal AAA, Lehigh Valley (1-0, 1, 1.88), a Fernando Salas (0-0, 10.80) y ayer mismo tuvo su segunda actuación en las Mayores 2019 (dos tercios, 2h, 1c, 1k) versus Dodgers de Los Ángeles.

Otra: Sergio Romo (2-0, 16, 379) compila 1-0, 4 rescates, 0.96 en carreras limpias, 9 chocolates y 0 boleto, en sus pasados 10 juegos y poco más de nueve capítulos, como taponero de los Marlins de Miami.

Una más: Los Atléticos de Oakland continúan extendiendo el plazo para una reaparición de Marco Estrada (0-2, 6.85), quien no es visto en el Big Show desde el 16 de abril, a causa de una lesión en la espalda. Ahora lo contemplan para los primeros días de septiembre.

Y en su actuación más larga, el debutante de los Padres, Andrés Muñoz (0-0, 0.00) lanzó dos innings en blanco en un hit, 3 ponches y control perfecto, en su primera actuación fuera de San Diego, en el Marlins Park.

“HASTA hace tiempo era Venado de Mazatlán”. ¿Quién lo dijo? A) El empresario sinaloense Alfredo Arámburo, todavía propietario de los Generales de Durango. B) Raúl Cano, ex mánager y actual asesor de los Toros. C) El cantante chiapaneco Julión Álvarez.

La respuesta en caliente: Alfredo Arámburo, en la toma de posesión como dueño de los Algodoneros de Guasave, donde el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, Omar Canizales Soto, le entregó una camisa de su nuevo club.

OBSERVACIONES.- De capa caída, el yucateco Eduardo Vera (5-8, 6.64) mordió el polvo en sus recientes dos aperturas para los Indios de Indianápolis, filial AAA de los Piratas de Pittsburgh, cediendo 18 inatrapables y 16 carreras limpias en apenas 5 entradas y dos tercios.

Los triunfos han escaseado para el ex prospecto de los Azulejos de Toronto, Juan Pablo Oramas (5-7, 3.75), pero en sus pasadas 10 aperturas, logró cinco de 7 o más innings y tres de 6, para los Olmecas de Tabasco.