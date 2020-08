COLUMNA

Tirabuzón

LMP reta a la pandemia; Urías vs. Padres

Juan Alonso Juárez

13/08/2020 | 00:06 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ POR primera vez en medio siglo, la Liga Mexicana del Pacífico no arrancará con juegos inaugurales a visitas recíprocas, una tradición que calentaba desde el inicio enconos regionales con estadios repletos, tirando a sobre cupos, en todas las plazas.

Ahora, las necesidades son otras y las expectativas también, en circunstancias no exentas de un suspenso de principio a fin por el riesgo que implica aventarse al ruedo con una pandemia que tiene de cabeza al mundo.

La LMP es el único circuito de la Confederación de Beisbol del Caribe y anexas que ha dado señales a sus aficionados, haciendo hincapié en que todavía esperan un cambio de luz en el semáforo sanitario, para abrir o no las puertas al público conocedor.

En República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela, aún hay incertidumbre, al igual que en los predios de los invitados Panamá y Colombia, donde no es negocio la diversión sin aficionados, si bien en la Roberto Clemente eso no sería problema con los subsidios de los gobiernos locales, callado por sabido que a veces no cobran las entradas.

Ése es el escenario rumbo a la Serie del Caribe, Mazatlán 2021, y para el cual contemplan emergencias como la de armar selecciones en los casos de los países caribeños, dando por hecho que los anfitriones tendrán pelota.

TRES de tres: Julio Urías (1-0, 2.40) hará hoy su cuarta apertura y tercera en Dodger Stadium de la temporada, contra los Padres de San Diego. En su previa salida, ante los Gigantes de San Francisco, ya no lo dejaron salir para el quinto inning a pesar de aspirar al triunfo.

Tras su primer rescate, el reemplazo del estelar lesionado Roberto Osuna en el bullpen de los Astros de Houston, Ryan Presley (0-1, 1, 9.82), desperdició sus siguientes dos oportunidades de salvamento.

El mánager interino de los Indios de Cleveland, el puertorriqueño Sandy Alomar, iba 1-1, mientras su recupera de una infección estomacal el titular Terry Francona, a quien consulta casi de cuerpo presente, respaldado por la tecnología.

EN el frente asiático: en Corea del Sur, Roberto Ramos (.292, 21, 50) sigue batallando y ya perdió la posición de cuarto “tronco” de LG Twins. En agosto, el sonorense batea .129 (31-4) con dos jonrones y 4 remolcadas en 9 cotejos.

Christian Villanueva (.186, 2, 6) continúa en la lista de enfermos de los Luchadores de Nippon Ham, a dos semanas de salir de circulación, resentido del pie izquierdo que se lastimó con un batazo de foul, en la Liga del Pacífico de Japón.

Y en Taiwán, la segunda apertura del zurdo de Gómez Palacio, Durango, Manuel Bañuelos (0-1, 1.80), para los Guardianes de Fumon, está prevista para el venidero fin de semana, viernes o sábado.

EFEMÉRIDE: El domingo 13 de agosto de 1972, los Cafeteros de Córdoba derrotaron 3-2 a los Saraperos de Saltillo en el sexto juego de la serie final y se convirtieron en el primer equipo de expansión en la Liga Mexicana en coronarse.

Los Cafeteros habían desaparecido de la LMB después de la edición de 1939 y lo hicieron como campeones.

**“Soy más valioso para mi equipo bateando .330 que buscando jonrones”. Roberto Clemente.

