Tirabuzón

Veinte mexicanos con anillo de Serie Mundial

Juan Alonso Juárez

29/10/2020 | 00:06 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ En este dato tampoco se ponen de acuerdo los beisboleros del país, pero no es tan difícil cuando la memoria es fiel y las evidencias circulan por doquier en plataformas serias.

Así las cosas, Julio Urías y Víctor González se convirtieron en los cuartos coequiperos aztecas campeones, bajo el siguiente orden de aparición: Benjamín Gil y Alfredo Amézaga, en 2002, con los Angelinos de Anaheim, en siete juegos, contra los Gigantes de San Francisco y Barry Bonds.

En 2009, Alfredo Aceves y Ramiro Peña, en la trinchera de los Yanquis de Nueva York que dispusieron en seis juegos de los Filis de Filadelfia, el número 27 y el más a la mano del club emblemático del deporte estadounidense.

Y, Jaime García y Fernando Salas, con los Cardenales en el emocionante clásico de otoño de 2011 y en el que la patente de San Luis sacó de la bolsa la corona a los Rangers de Texas en el sexto desafío.

Los versátiles Amézaga y Peña no tuvieron acción, el sonorense porque no fue incluido en el róster de postemporada, pero estuvo en el dugout de principio a fin y el regiomontano, porque el mánager Joe Girardi no lo utilizó luego de aprobar su registro para el sexto encuentro, en lugar del lesionado dominicano Melcky Cabrera.

Recapitulando, entonces, antes de descontinuar el tema, hasta las próximas pizcas, claro, si lo permite la pandemia, son 14 los mexicanos, incluyendo dos “pochos” cercanos a nuestra pelota, con acción neta y un anillo: Horacio Piña (Oakland), 1973, Enrique Romo (Pittsburgh), 1979, Fernando Valenzuela (Dodgers), 1981, Aurelio López (Detroit), 1984, y Jorge Orta (Kansas City), 1985.

Asimismo, Erubiel Durazo (Arizona), 2001, Benjamín Gil (Anaheim), 2001, Alfredo Aceves (Yanquis), 2009, Sergio Romo (San Francisco), 2010, 2012 y 2014, García y Salas (San Luis), 2011, Javier Guerra (Washington), 2019 y Urías y González.

Más los que habiendo actuado con el equipo en algún momento de la temporada, recibieron la joya por cortesía institucional, lo cual nos confirmó alguna vez el apoderado cubano Óscar Suárez: Isidro Monge (Detroit), 1984, Valenzuela (Dodgers), 1988, Alejandro Treviño (Cincinnati), 1990, Armando Reynoso (Arizona), 2001, Ricardo Rincón (San Luis), 2006, Peña (Yanquis), 2009, Aceves (Boston), 2013 y Héctor Velázquez (Boston), 2018.

PARA las pulgas de quienes presumen la fortaleza de la Liga Mexicana del Pacífico, una noche de éstas, en su Manuel “Ciclón” Echeverría, los Mayos de Navojoa presentaron, probablemente en el papel, el orden al bat más flojo en la historia de la franquicia. ¿La causa? Cuatro ausencias esenciales.

Para no herir susceptibilidades, solamente citaremos a los que no entraron al campo por motivos de salud: el primera base Víctor Mendoza (.216, 0, 7), el jardinero de la doble nacionalidad Juan Pérez (.256, 0, 6), el acrobático de la pradera central Alejandro (Alex) González (.524, 2, 5) y el antesalista puertorriqueño David Vidal (.125, 1, 5).

La “tribu”, que para variar arrancó el ciclo arrastrando la cobija, se veía más desvalida que la selección nacional de futbol en el cuarto partido de un mundial, pero justo es reconocer que cayó con la cara al sol, 8-6, frente a los Cañeros de Los Mochis que sólo extrañan a Saúl Soto (.167, 1, 5) y Rodolfo Amador (.188, 0, 0).

UN día como hoy, el 29 de octubre de 1954, en una jornada de una hora y 40 minutos, Ramiro Cuevas lanzó un juego sin hit ni carrera, el segundo en la historia de la Liga de la Costa del Pacífico, y los Charros de Jalisco derrotaron 3-0 a los Mayos de Navojoa, en el estadio Tecnológico de Guadalajara. Perdió Johnny Andre.

**"Si no sabes hacia dónde vas, podrías terminar en cualquier sitio”. Yogi Berra.

EN seguidillas.- Christian Villanueva (.224, 4, 18), de 1-1, dos bases por bolas y un pelotazo, en la victoria 1-0 de los Luchadores de Nippon Ham, sobre Búfalos de Orix…La Liga de Taiwán bajará la cortina el venidero sábado y se supone que Roberto Ramos (.278, 38, 86), inactivo desde el 6 del agonizante octubre, estará listo para los playoffs… Los monarcas de la Liga Nacional cerraron la segunda década del nuevo siglo ganando 7 de 11 Series Mundiales, reduciendo a 66-50 el dominio histórico de la Americana.

