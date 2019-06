Titular de la SSPM dice no tener conocimiento de la privación de la libertad de cuatro personas en la Constitución

“Me he enterado a través de ustedes mismos, pero oficial y extra oficialmente no hemos tenido conocimiento de ello, si hemos empezado a monitorear pero hasta ahorita no podemos acreditar este hecho”, comentó Lizárraga Medina.

Noroeste / Redacción

24/06/2019 | 6:35 PM

Ramiro Lizárraga Medina, secretario de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán (segundo de izquierda a derecha). Foto: Noroeste

Ramiro Lizárraga Medina, secretario de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, dijo no tener conocimiento de los hechos acontecidos la madrugada de hoy donde fueron privadas cuatro personas en la colonia Constitución. Al término de la ceremonia a los policías caídos se le cuestionó sobre lo sucedido durante la madrugada de este lunes y menciono que no tenía conocimiento al respecto. “Me he enterado a través de ustedes mismos, pero oficial y extra oficialmente no hemos tenido conocimiento de ello, si hemos empezado a monitorear pero hasta ahorita no podemos acreditar este hecho”, comentó Lizárraga Medina. A pesar de que ya hay dos denuncias interpuestas en la Vice fiscalía por parte de familiares de estas personas que fueron privadas de la libertad. Extra oficialmente un elemento comisionado en ese sector comentó que hay alrededor de unos 4 o 5 unidades de color blanco donde viajan aproximadamente unos 20 hombres armados quienes han estado haciendo este tipo de privaciones en ese sector. Reportan al menos 4 personas privadas de la libertad en la Colonia Constitución de Mazatlán #Privación de la Libertad

#Colonia Constitución

#Titular de la SSPM

Sé un buen ciudadano Suscríbete al boletín Front News y recibe las noticias más importantes en tu correo todos los días. Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente Recibe noticias diarias de Noroeste.com.mx Titulares y editoriales en tu bandeja de entrada todos los dias de la semana Registrarte para recibir novedades por correo Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente

Notificaciones Entérate antes que nadie

Recibe notificaciones en tu navegador Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio