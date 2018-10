TLCAN sÃ­ serÃ¡ trilateral: CanadÃ¡ acuerda unirse al acuerdo comercial con Estados Unidos y MÃ©xico

TLCAN sí será trilateral: Canadá acuerda unirse al acuerdo comercial con Estados Unidos y México

Según WP, Se espera que el nuevo tratado sea firmado por el presidente Trump y sus contrapartes canadienses y mexicanos en 60 días

De último minuto el Gobierno de Canadá se sumó al reformado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y México, por lo que envió un proyecto a su Congreso. Esto después de intensas conversaciones llevadas a cabo durante el fin de semana entre negociadores estadounidenses y canadienses, quienes tan sólo esperaban la aprobación del presidente Donald Trump y del primer ministro Justin Trudeau.

Según fuentes informadas sobre el caso citadas por medios de ambos países -los canadienses The Globe and Mail, The Toronto Star y el estadounidense The Washington Post- las discusiones a puerta cerrada dieron como resultado que las dos partes llegaron a un acuerdo de seguir en un tratado trilateral y realizarán el anuncio al respecto mañana lunes.

Este domingo por la noche los tres países presentarán a sus respectivos congresos el texto del acuerdo trilateral, para su votación antes del 30 de noviembre. En el caso mexicano, el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE), Juan Carlos Baker Pinera, será el encargado de entregar a las 22:30 horas de este mismo día el texto final del TLCAN al Senado de la República.

Según WP, Se espera que el nuevo tratado sea firmado por el presidente Trump y sus contrapartes canadienses y mexicanos en 60 días, y que el Congreso estadounidense actúe en consecuencia el próximo año. "Los funcionarios de la administración anticipan una feroz batalla política para obtener la aprobación del Congreso, especialmente si los demócratas recuperan el control de la Cámara de Representantes en noviembre", señaló el rotativo.

El 16 de agosto de este año se cumplió un año del inicio de la renegociación del TLC, y los presidentes de Estados Unidos y México -Trump y Enrique Peña Nieto- anunciaron el lunes 27 que los negociadores de ambos países habían alcanzado un acuerdo bilateral de comercio en dicho proceso. El 31 de ese mismo mes, al no alcanzar un acuerdo con Canadá en ese momento, el mandatario estadounidense notificó al Capitolio su intención de firmar un acuerdo solo con su vecino del sur.

El posible acuerdo preservaría el Capítulo 19, una disposición que el Trudeau ha prometido defender repetidamente, al tiempo que abre el mercado lácteo protegido de Canadá a más importaciones estadounidenses, dijeron a The Globe and Mail dos de las fuentes con conocimiento de las conversaciones.

También permitiría a los consumidores canadienses comprar cinco veces más mercancías extranjeras en línea sin pagar derechos de importación de lo que actualmente están permitidos, dijeron las dos fuentes al citado rotativo. Asimismo, tres fuentes aseguraron al mismo medio, que un acuerdo paralelo haría que se elevaran los aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio canadienses.

Asimismo, habría una garantía de que la administración de Trump no impondrá aranceles a la mayoría de las importaciones de automóviles desde Canadá. Sin embargo, a cambio, el Gobierno canadiense aceptaría un sistema de cuotas que impondría límites más estrictos a la exportación de vehículos de fabricación canadiense al mercado estadounidense, dijeron dos de las fuentes.

El acuerdo podría poner fin a las negociaciones de casi 14 meses sobre una de las promesas de la campaña del Trump, sobre revisar el acuerdo de libre comercio de América del Norte, al que culpa por la pérdida de empleos en el sector manufacturero de los EE.UU.

"Asegurar un reemplazo para el TLCAN de casi 25 años sería un gran logro para el presidente Trump y su principal negociador comercial, Robert E. Lighthizer. El presidente, durante mucho tiempo un crítico del TLCAN, se queja de que el tratado original costó a Estados Unidos millones de empleos en fábricas y condujo a persistentes déficits comerciales estadounidenses con su vecino del sur.", indicó eWP.

"El año pasado, las importaciones de bienes de Estados Unidos desde México superaron las exportaciones en 71 mil millones de dólares. En lo que va del año, el déficit comercial con México es aún mayor", abundó el rotativo estadounidense.