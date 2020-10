'Todos los despidos han sido justificados', se deslinda Ayuntamiento de Culiacán de señalamientos

El miércoles, un centenar de personas se reunió en el Palacio municipal buscando la reinstalación inmediata de 24 trabajadores al servicio del municipio que presuntamente fueron despedidos por el Ayuntamiento de manera injustificada; el Alcalde Jesús Estrada desestima esta manifestación

Belem Angulo

Los despidos y movimientos en la plantilla laboral del Ayuntamiento de Culiacán han sido motivados por situaciones concretas, y no se actúa de manera arbitraria, destacó el Presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro.

El miércoles, un centenar de personas se reunió en el Palacio municipal buscando la reinstalación inmediata de 24 trabajadores al servicio del municipio que presuntamente fueron despedidos por el Ayuntamiento de manera injustificada.

"Toda la persona que del Ayuntamiento haya salido por algún motivo, está justificado plenamente", dijo el primer edil.

En la manifestación, liderada por el ex funcionario Vladimir Cebreros Osuna, quien fue removido de su cargo en el Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física, Noroeste detectó la presencia de asistentes que no compartían los intereses oficiales de la movilización, una de ellas se identificó como la encargada de 'mover gente'.

-¿Es trabajadora del Ayuntamiento?

No, yo le muevo gente al Vladi (Vladimir Cebreros Osuna, líder del grupo).

Estrada Ferreiro desestimó la manifestación al no ser un movimiento del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán.

"No es del Sindicato del Municipio, es una persona que ha movilizado a jubilados sindicalizados. A ese tipo (Cebreros Osuna) lo dimos de baja porque no iba a trabajar, pero no ahora en la pandemia, casi nunca ha trabajado", explicó el Mandatario municipal.

NO HABRÁ TOLERANCIA CON EMPLEADOS VULNERABLES QUE NO SE CUIDEN

El Alcalde de la capital sinaloense informó que existen trabajadores del municipio que actualmente se encuentran de permiso al ser personal de riesgo ante la crisis sanitaria por coronavirus.

Sin embargo, si se les sorprende acudiendo a aglomeraciones, se procederá a cesarlos de manera inmediata.

"No vamos a permitir que la gente que tiene permiso por ser vulnerable ande en manifestaciones, entonces qué caso tiene que los resguardemos en su casa para su salud", comentó.

"Si el vulnerable anda en otra parte que no sea su casa, en fiestas o reuniones, no lo vamos a llamar a trabajar, lo vamos a cesar, no voy a correr el riesgo".