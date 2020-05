Todos mienten, el gobierno miente: Travieso Arce, harto de la cuarentena por Covid-19

No es la primera vez que Arce muestra su molestia con la actual situación

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ El ex púgil Jorge “Travieso” Arce mostró su hartazgo de la cuarentena provocada por la pandemia del coronavirus y lo hizo saber a través de su cuenta de Twitter.

“Buenos días mi raza, hoy amanecí harto de todo: todos mienten, la prensa miente, el Gobierno miente, y la pinche gente inconsciente, uno encerrado cumpliendo para que otros no hagan caso, ojalá y no lleve la verga a todos de una vez HDSPM”, escribió el boxeador en su red social.

Tiempo después el menaje fue eliminado de la cuenta del “Travieso” Arce.

En otro texto compartido en la misma red exhortó a las personas a quedarse en casa, como se ha pedido en las últimas semanas para frenar la propagación del Covid-19.

“Somos de los estados con más contagios, de qué manera se les puede decir QUÉDATE EN TU CASA, no puede ser que exista gente tan inconsciente, esto no va acabar bien, y entre menos caso hagan, más va tardar en acabar esto… en fin hay se la echan…. ya no voy a decir nada”, se lee en su tuit.

No es la primera vez que Arce muestra su molestia con la actual situación, anteriormente en un video había confesado estar cansado del encierro por lo que había ido por un café pese a que ya estaba la fase 2.