TOKIO._ Unos enormes aros olímpicos quedaron iluminados este viernes en una bahía de esta capital, seis meses antes de que comience Tokio 2020, en un acto que incluyó un espectáculo de fuegos artificiales que adornaron el cielo tokiota para marcar la ocasión.

Los Juegos Olímpicos comenzarán el 24 de julio y se prolongarán hasta el 9 de agosto. El Comité Organizador decidió marcar la fecha con el acto celebrado hoy en el Parque Marino de Odaiba, en la Bahía de Tokio.

