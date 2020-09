¿Tom qué? Los Patriots vencen a los Dolphins en el debut de Cam Newton

FOXBOROUGH._ Hay cosas que se rehusan a cambiar y una de ellas es el dominio reciente de los New England Patriots sobre los Miami Dolphins.

Ni la partida de Tom Brady, ni los jugadores que tomaron el 'opt out' parecieron afectarle al equipo de Bill Belichick, que ganó 21-11.

Sin público en el Gillette Stadium, pero con la misma mentalidad de siempre, los Pats quisieron demostrar que vencer a la adversidad será su sello, ¿y qué mejor que contra un rival de división para demostrarlo?.

El debut de Cam Newton con el uniforme de los Patriots era uno de los máximos atractivos de la Semana 1 y éste cumplió. Las 155 yardas por aire, 75 por tierra, 15 pases completos de 19 intentos, 15 acarreos y dos touchdowns por tierra fueron sus números, nada malos para comenzar.

