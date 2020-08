Toma Stasac por dos horas oficinas municipales de Culiacán; exigen respeto a contrato colectivo

Este miércoles, desde las 8:00 horas y hasta cerca de las 10:00, los sindicalizados bloquearon las puertas del Centro de Negocios, impidiendo el paso de empleados del lugar

Belem Angulo

19/08/2020 | 11:49 AM

Agremiados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán tomaron las oficinas del Centro de Negocios del Ayuntamiento, buscando que la administración municipal cumpla con lo que se estipula en el contrato colectivo que los respalda.

Desde las 8:00 horas y hasta cerca de las 10:00, los sindicalizados bloquearon las puertas del Centro de Negocios, impidiendo el paso de empleados del lugar.

Éste sería un tercer movimiento del Stasac buscando solución a la misma situación: hace un mes, se tomó el departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento alegando la violación del contrato, y este lunes se realizó una marcha que convocó a medio millar de agremiados.

LO DETECTADO

Una de las cláusulas que se establecen en dicho contrato es la previa consulta y posterior acuerdo con los colaboradores si se necesita cambios de área; de acuerdo al líder sindical Julio Duarte Apan esta cláusula se ha violado.

"El contrato colectivo establece unas normas que protegen a los trabajadores, por ejemplo que no puede ser cambiado a cualquier área, si tienen categorías, respetarlas; pero ellos han hecho estos cambios a placer", acusó.

Ante esto, la directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Culiacán admitió realizar cambios de departamento a trabajadores que son puestos a su disposición sin conocer las razones que motivan estos movimientos, mismos que son solicitados por los jefes de área.

"Yo no tengo la culpa de que me remitan a los trabajadores, y a veces no les pregunto ni por qué", declaró Yolanda Martínez Sotelo, mientras se deslindaba de ser la responsable directa de los cambios.