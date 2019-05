Toman trabajadores del Tec de CuliacÃ¡n oficinas del director de la instituciÃ³n; exigen su destituciÃ³n

TRABAJADORES

Toman trabajadores del Tec de Culiacán oficinas del director de la institución; exigen su destitución

El director ha ignorado los reglamentos de la Escuela y por eso piden su salida, señalan

Antonio Olazábal

Trabajadores del Tecnológico de Culiacán tomaron las oficinas de José Rigoberto Raygoza Viera, director de la institución con apenas ocho días en el cargo y de la subdirectora administrativa Marcela Valdez Barreras, con la intención de que renuncien o sean destituidos.

Jorge Luis Leal Rendón, delegado sindical del Tecnológico y representante de los trabajadores explicó que desde su llegada, el nuevo director no se ha guiado conforme a los estatutos de la institución, es por ello que exigen su salida.

"El motivo es que el director, nombrado recientemente vino a tratar de hacer lo que él quiso aquí, ignorando que hay un reglamento interno para nombrar jefes de departamento y directores y utiliza la intimidación hacia las personas para que hagan los propósitos personales de él", señaló.

"Gente que es ajena a la institución los trae para que ocupen cargos en puestos cuando hay un reglamento que no lo permite, ellos son personas ajenas a la institución y al sistema tecnológico, y los quiere poner como jefe de departamentos y subdirectores", agregó.

Leal Rendón mencionó que ya se intentó dialogar con el director, sin embargo no han llegado a ningún acuerdo con él, es por ello que tomaron sus oficinas y exigen a las autoridades federales que destituyan a Raygoza Viera que apenas tiene ocho días en el cargo.

"Ya se tuvo mucha plática con él, se le insistió que aquí nos importaba la estabilidad del tecnológico, no entendió, él vino hacer que fuera un caos aquí el tecnológico, y aunque apenas tiene ocho días, no podemos permitir que siga creciendo esto", sostuvo.

Puntualizó que no se tiene pensado un paro de labores, no se afectarán a los estudiantes, sólo no dejarán que el actual director y la subdirectora sigan en funciones.

"No se van a parar labores no se va a interrumpir el trabajo principal que es el servicio a los alumnos de la institución, todo va a seguir funcionando igual, nada más van a estar tomadas las oficinas estas", detalló.