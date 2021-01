Tomateros de Culiacán aprovecha el inicio de año para ponerse a tono para los playoffs

La escuadra de Benjamín Gil abre postemporada este sábado ante los Algodoneros de Guasave

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ La ruta hacia el campeonato 13 no conoce descanso. Es así que los Tomateros de Culiacán aprovecharon el primer día del año para entrenar y llegar al primer compromiso de postemporada contra los Algodoneros de Guasave, con el mejor nivel.

Los guindas se dieron cita en su estadio la tarde de este viernes para practicar corrido de bases, revires, bateo largo y sesiones de bullpen, dirigidos por su mánager Benjamín Gil.

La rotación abridora para playoffs está definida. Serán JC Ramírez, Manny Barreda, Anthony Vásquez y Édgar Arredondo, quienes defiendan el campeonato desde el montículo.

Fue el lanzador nicaragüense quien se confesó listo y confiado, con la responsabilidad de abrir el importante primer duelo de 2021.

“Es un honor abrir el primer juego sabiendo el staff que tenemos, los abridores que tenemos, eso me hace sentir bien, que me hayan ofrecido ser el primer abridor, me siento confiado, me siento listo", aseguró.

"El trabajo que hemos venido haciendo toda la temporada ha sido intenso, es lo que me lleva a sentirme para mañana”, expresó JC.

Será a las 18:00 horas de este sábado cuando se cante el playball en el Estadio Carranza Limón. Los locales mandarán a la loma a Yoennis Yera.