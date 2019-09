BEISBOL

Tomateros inicia entrenamientos de pretemporada con todo

Los campos de la JAPAC son la sede de la pretemporada de los guindas

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Los Tomateros de Culiacán iniciaron el camino por el décimo segundo campeonato; la mañana de este martes 22 jugadores arrancaron los entrenamientos de pretemporada en los campos de la Unidad Deportiva JAPAC.

Once lanzadores y once bateadores conformaron la lista, en la que, además de sangre joven, destacan jugadores experimentados como Joey Meneses, Ronier Mustelier, Amílcar Gaxiola, Arnold León, Jesús Castillo y Alan Sánchez.

El cuerpo técnico para esta campaña también fue presentado, con Juan Carlos Canizales como coach de bateo; Donald Cañedo, coach de primera; Héctor Álvarez, coach de tercera; Martin Enríquez, coach de pitcheo; Francisco Campos, coach de bullpen; Luis Izabal, asistente de pitcheo, y Noé Muñoz, coach de banca. Todos encabezados por el manager Benjamín Gil.

Gil compartió sus impresiones acerca de este primer día de actividad, en el que aprovechó la oportunidad de transmitir el amor hacia el equipo guinda con los jóvenes peloteros.

“Siempre el primer día de los entrenamientos es un día especial, porque conocemos algunos de los elementos nuevos, algunos de los jugadores que marcarán el futuro de Tomateros, futuros campeonatos; creo que es especial cuando tenemos un cuerpo técnico, un manejador, hablando como institución, que podamos compartir el real cariño que le tenemos a la camisa y tener experiencia con los jugadores jóvenes porque a lo mejor se entregan un poquito más”, expresó.

Acerca de que esta pretemporada habrá más encuentros entre escuadras que años anteriores, el “Matador” comentó que ayudará a evaluar mejor a los peloteros que harán el equipo.

“Definitivamente será benéfico, nos da la oportunidad de tener una mejor preparación, entre más juegos se juegan podemos hacer mejores evaluaciones de los jugadores, ver en qué estado están de preparación tanto física como mentalmente; yo estoy contento de que vamos a viajar a Estados Unidos, también nos da la oportunidad de compartir y convivir con los aficionados que tenemos con nuestro vecino al norte”, puntualizó.

Finalmente, Gil se dijo seguro de obtener el campeonato y señaló que transmitir el mensaje a los peloteros es algo sencillo para él, ya que es un sentimiento genuino.

“Sinceramente no se me hace nada difícil el compartirlo porque realmente lo siento, yo ya me veo campeón, yo ya me veo en el desfile, yo ya me veo en Puerto Rico, nuestra temporada no va a terminar ni en diciembre, ni en enero, es nomas que nuestros jugadores vean que es real, que no es una cosa que estamos pretendiendo, es real que estamos comprometidos al cien por ciento en ser campeones”, aseguró.

Este miércoles, los guindas continuarán los intensos entrenamientos en la Unidad Deportiva JAPAC, a partir de las 9:30 horas.