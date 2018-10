Torneo Anual Internacional de Golf de El Cid llama poderosamente la atenciÃ³n

Torneo Anual Internacional de Golf de El Cid llama poderosamente la atención

Ya se han reportado para participar más de 200 jugadores

Martín Narváez García

MAZATLÁN._ Poco más de 200 jugadores se han reportado para tomar parte en la 45 edición del Torneo Anual Internacional de Golf que se efectuará en El Cid Resorts del 5 al 11 de noviembre de este año.

La cifra de poco más de 4 millones de pesos que se han destinado para premiar el esfuerzo de los jugadores ha llamado poderosamente la atención, por lo que ya se tiene un field de 150 jugadores debidamente requisitados y alrededor de 50 que han reservado su lugar, pero que no han cubierto su cuota de inscripción.

Martha Herrera, integrante del Comité Organizador, hizo una invitación a los jugadores a cubrir dicha cuota de registro hasta el lunes 15 de octubre, en virtud de que con ello se harán merecedores a ser tomados en cuenta para la rifa de 100 mil pesos, destinada para los “madrugadores”. En caso contrario, sólo se les tomará el derecho a participar en la competencia.

Automóviles de lujo a los hole in one, premios en metálico para los 6 par tres que se ponen en juego, así como una lluvia de premios a los ganadores, se han establecido ex profeso.

“Este año tendremos la opción de que, por primera ocasión en la historia, usaremos los tres campos, los jugadores tendrán la oportunidad de jugar en la combinaciones Marina-Moro, Marina-Castilla y Moro-Castilla, por lo que esperamos 240 jugadores”, comentó el pro del campo sede, Adrián Salum.

Todo está prácticamente listo para la realización del evento que inicia el día 5 y hasta el 8 de noviembre con green fees como ronda de práctica para los registrados y la competencia formal del 9 al 11 del mismo mes con la disputa de los premios establecidos, además de la realización de otras actividades donde también se tendrá oportunidad de ganar premios significativos.

TE PUEDE INTERESAR: Los Silva dominan el Torneo de Golf Patrio en Mazatlán