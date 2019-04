MAGISTRADO

Torres Ulloa: No estoy de acuerdo que se violenten los derechos de nadie

En entrevista telefónica dijo que aún no se le ha notificado a nadie de la resolución del Tribunal Colegiado de Mazatlán, quien concedió el amparo a Lucila Ayala

Gabriel Mercado

15/04/2019 | 11:03 AM

El aún magistrado y presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Sinaloa, Héctor Samuel Torres Ulloa, dio a conocer que se encuentra a la espera de ser notificado de la resolución que podría dejarlo fuera del cargo y poner en el mismo a la ex magistrada Lucila Ayala de Moreschi, y a partir de ahí decidir qué acciones legales emprender para también defender sus derechos.

En entrevista telefónica dijo que aún no se le ha notificado a nadie de la resolución del Tribunal Colegiado de Mazatlán, quien concedió el amparo a Lucila Ayala, y espera a conocer de antemano el resolutivo, para determinar si toma alguna medida legal para defenderse a su vez, ya que no conoce el alcance del cumplimiento, el cual debe precisarse.

"Ella se sintió afectada en sus derechos fundamentales, entonces pasaría lo mismo en mi situación, pero aún, quiero decirle, no nos han notificado formalmente a nadie, ni al Congreso, ni a la Secretaría Jurídica de la instancia del Poder Ejecutivo, ni a los terceros perjudicados, o sea, a mí no me han notificado", expuso.

Ulloa reconoció que Moreschi ejerció sus derechos, la felicitó por haber obtenido el amparo y dijo que no están peleados entre sí, sin embargo, expresó que él también defendería sus derechos.

"En el momento en que llegue, voy a tratar de analizarlo, y veré qué acciones puedo presentar, pero de antemano hay que reconocer e incluso felicitar a quien ganó un amparo... pero que se mancillen mis derechos, no, no estoy de acuerdo que se violenten los derechos de nadie", mencionó.

Señaló que al parecer la situación se retrotrae hasta el momento en que Lucila Ayala presentó la solicitud en marzo de 2017, lo cual podría afectar también el nombramiento del otro magistrado, Jesús Iván Chávez Rangel, pero afirmó que aún no es muy preciso todavía como para considerar las acciones a emprender.

Rangel y Ulloa fueron designados por el Congreso de Estado en abril de 2017 para ocupar los asientos del Tribunal durante un periodo de siete años, recientemente el primero fue nombrado magistrado presidente para los próximos tres años ocupando el cargo a partir del día 18 de este mes.

Torres Ulloa mencionó que él aún es el presidente hasta el día 17, y rechazó que el cambio haya sido porque conocieran se iba a dar el fallo a favor de Lucila Ayala, sino que se adelantó el nombramiento porque estaban por entrar en periodo vacacional.

"Nunca pensamos que iba a llegar esta situación, ni sabíamos", aseguró.

Sobre la amistad que se ha señalado tiene con el Secretario de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, negó que esto influyera en su nombramiento hace dos años.

"Todos los que participan en este procedimiento participan por un deseo personal, puede ser que tengas amistades con una u otra persona, pero eso no define la situación, ¿por qué?, porque se me sometió a un concurso, yo participé en ello... quien define es el Congreso", aseveró.