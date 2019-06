Traba Ayuntamiento de Guasave soluciÃ³n a huelga

Traba Ayuntamiento de Guasave solución a huelga

Aunque el Stasag ha mostrado disposición en solucionar el problema, extrañamente el propio Municipio está metiendo en las negociaciones puntos que no vienen en el pliego petitorio, señala líder sindical

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Aunque parezca increíble, es el propio Ayuntamiento de Guasave el que está trabando la solución de la huelga que desde el lunes estalló el Stasag, al meter en las negociaciones puntos que no están incluidos en el pliego petitorio, señaló Alejandro Pimentel Medina.

En el quinto día de huelga, el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave comentó que desde el miércoles ya se tenía un avance significativo que presagiaba que el fin de la huelga estaba a unas cuantas horas de distancia, pero son las propias autoridades municipales las que han enredado de nuevo el conflicto.

Expuso que lo que tiene trabada la solución del conflicto es que la dirección jurídica del Ayuntamiento está queriendo incluir la revisión salarial del contrato colectivo de trabajo, cuando es un tema que no viene previsto en el pliego petitorio.

“Ellos vinieron en representación de la Presidenta Municipal a que de una vez miráramos eso y a nosotros se nos hace raro porque todavía no concluimos con algo como para meter la revisión del contrato colectivo, se me hace muy raro que quieran meter la revisión salarial del contrato colectivo de trabajo cuando no viene en el pliego petitorio”, expresó.

Pimentel Medina subrayó que el Stasag, con tal de avanzar, está dispuesto a hacer a un lado el tema de las plazas de herencia de los hijos de trabajadores sindicalizados, porque eso se puede resolver mediante un juicio ante el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, por lo que ese tema tampoco es un problema.

“Ni las plazas, herencia de los hijos, las estoy exigiendo aquí, yo hago un lado lo que nos pueda hacer estorbo para caminar, para tratar de que esto se resuelva de la mejor manera y la gente se pueda ir a su casa, porque no es una diversión esto, aparte casi el 100 por ciento de las cosas las venimos costeando cada uno de los trabajadores, entonces ¿creen que por un capricho vamos a estar aquí?, al contrario”, sostuvo.

El dirigente del Stasag llamó además a la Regidora Martha Yolanda Dagnino Camacho a actuar con prudencia, ya que estuvo haciendo comentarios ante algunos sindicalizados de que la solución estaba entrampada porque el sindicato estaba metiendo en la negociación un aumento del 15 por ciento de sueldo, cuando son los representantes del Ayuntamiento los que se empeñan en incluir ese punto en las pláticas.