Trabajadores de Aseo Urbano, en MazatlÃ¡n, advierten con paro si no arreglan recolectores de basura

Trabajadores de Aseo Urbano, en Mazatlán, advierten con paro si no arreglan recolectores de basura

Stasam acusa amenazas de jefe de cuadrilla a empleados, pero el problema de fondo es que no alcanzan los camiones para recoger la basura

Fernanda Magallanes

24/09/2018 | 12:00 AM

Trabajadores del Departamento de Aseo Urbano de la Dirección de Servicios Públicos Municipales advirtieron con parar labores si el Gobierno municipal no repara 10 camiones recolectores, situación que mantiene varias colonias con la falta de recolección de basura.

El plazo, se informó, está prevista para las próximas tres semanas.

La deficiencia en el servicio, se dijo, ha pegado a por lo menos 30 colonias.

Jesús Osuna Lamarque, dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán, denunció que un jefe de cuadrilla de Servicios Públicos amenazó a los trabajadores de Aseo Urbano con sancionarlos, si no cumplían con su trabajo.

Sin embargo, expuso Osuna Lamarque, no es un asunto de no querer trabajar, sino que no hay las condiciones por la falta de unidades.

“Vamos a pedir que se pongan las pilas en el tema. Tienen de dos a tres semanas para que se vean avances, si no realizaremos un paro parcial con todos los que integran Aseo Urbano”, declaró.

El líder sindical dijo que el Stasam se deslinda de la deficiencia en la recolección de basura, y que existe falta de interés en mandos medios de la Comuna para apresurar las compostura de la unidades dañadas.