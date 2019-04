Tráiler de Men in Black: International, con más acción y alienígenas

La cuarta entrega de la saga de Los Hombres de Negro estará en los cines el próximo 14 de junio

Noroeste / Redacción

25/04/2019 | 10:01 AM

Men in Black: International, spin-off de la reconocida franquicia de Sony Pictures Entertainment, estrenó un nuevo trailer en el que se ve la actuación de Chris Hemsworth como el Agente H, Tessa Thompson como la Agente M y Emma Thompson como la Agente O.

En esta ocasión, dos agentes de la división de Hombres de Negro en Londres tendrán que viajar por el mundo para resolver los casos de asesinatos que están ocurriendo. Y, así como en las anteriores películas, los Agentes se encargarán de acabar con los alienígenas que amenazan con acabar con la Tierra.

Sin embargo, durante la misión, descubren que el problema viene desde adentro de la organización.

Si bien la historia no es tan diferente a la que se conoce con Will Smith y Tommy Lee Jones de hace 22 años, promete tener muchas escenas de acción y divertidas a cargo de la dirección de Gary Gray, director de Rápidos y Furiosos 8.

Matt Holloway y Art Marcum son los guionistas que se encargaron de escribir esta película. Ambos formaron parte del MCU, pues escribieron el guion de la primera película de Iron Man.

En la película también veremos la actuación de Liam Neeson, Rebecca Ferguson y Rafe Spall, quien anteriormente trabajó en Jurassic World: El reino caído como Eli Mills.

La decisión de los productores de unir a Chris Hemsworth y Tessa Thompson en esta nueva película, nació después de la química que tuvieron en Thor: Ragnarok; en donde Tessa interpretó a Valkiria y aparecerá de nuevo en Avengers: Endgame.

Men in Black: International llegará a cines el 14 de junio de este año en Estados Unidos, semanas antes del estreno de otra de las grandes franquicias de Sony: Spider-man: Far From Home.