Transgénero y mujer son distintos, dice Lupita Jones

La ex Miss Universo dio su punto de vista sobre la participación de la española Ángela Ponce en el certamen de Miss Universo

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ En contra de que las mujeres transgénero participen en competencias de belleza como Miss Universo dijo estar Lupota Jones, pues aseguró que “no son iguales” y considera no tener nada en común con un trangénero, según publica El Universal en su portal.

“Como directora de Miss Universo en México tengo que acatar las reglas de la organización, pero a nivel personal, no estoy de acuerdo, porque no me parece que sea una competencia que se esté dando bajo las mismas condiciones. Una mujer nacida mujer jamás será igual a un transgénero, biológicamente no son iguales”, agregó la ex ganadora del certamen de belleza Miss Universo y actual dirigente de Méxicana Universal, declaró durante la inauguración de la nueva temporada de Teatro En Corto.

Las declaraciones de la modelo fueron emitidas luego de que asistiera a un evento en el que la organización que dirige dio a conocer a Wendy Chávez como el nuevo rostro de Mexicana Universal Durango.

Jones comentó que no está contra la lucha transgénero, pero explicó que “no es un lugar diseñado para ellas”.

Además, habló de las críticas de feministas, que dicen que concursos como el que promociona denigran a la mujer.

“Para echar abajo ese prejuicio de que una mujer bella no puede ser inteligente, me parece muy discriminatorio que se hagan ese tipo de comentarios y ofensivos”.

Ángela Ponce, que aspira a Miss Universo, se convirtió en la primera mujer transexual en ganar Miss Universo España.

Durante 2018 continuarán con las audiciones para seleccionar a la segunda generación del reality Mexicana Universal, plataforma de la que salieron las ahora actrices Montserrat Curis y Anapaola de Anda, quienes participan en Teatro en Corto.

Jones expresó su agrado por el trabajo de estas jóvenes egresadas de la plataforma, pues desea que dicho reality sirva para impulsar nuevos talentos.

La ex reina de belleza comentó a la prensa que algunas de las participantes se acercaron a ella para saber por dónde comenzar y ya toman clases de actuación como es el caso de Montserrat y Anapaola.

Señaló que actualmente se encuentran en el proceso de selección de quienes formarán parte de la segunda generación del programa y lo que resta del año continuarán recorriendo las entidades del país.

“Seguiremos con la misma dinámica, será reality, a la gente le gustó y hubo mayor interacción”, apuntó Jones al señalar que están en pláticas con TV Azteca para ver si lo pueden realizar en las mismas fechas, es decir, de abril y mayo del siguiente año.

Tras esta charla, Jones entró a disfrutar de la obra Va de nuez, en la que participan Anapaola de Anda, Montserrat Curis y Nebai Torres, egresadas de Mexicana Universal.