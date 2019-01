Tránsito Municipal aplica cero tolerancia a motocicletas y vehículos, en Mazatlán

Agentes viales implementan operativos en las diversas avenidas de al ciudad

Fernanda Magallanes

MAZATLÁN._ Personal de Tránsito y Policía Municipal aplicaron la cero tolerancia a motociclistas y automovilistas que circulaban sobre avenida Bicentenario, sancionándolos por no cumplir con las normas.

Las sanciones iban desde falta de placas, falta de cascos, no traer cinturón de seguridad, hasta falta de documentación, las cuales desde el viernes hasta el sábado por la tarde se tenían cerca de 100 infracciones.

El agente de Tránsito Marcos Antonio mencionó que esto se lleva a cabo por toda la ciudad de Mazatlán y se estarán aplicando las infracciones a todo aquel que no cumpla con lo correspondiente para conducir un vehículo, sea cual sea.

“Es la cero tolerancia la que estamos aplicando, cero tolerancia a todos, motociclistas y automovilistas, si no traen casco, si no traen placas, si no traen documentos, las aplicamos pero también se les da a conocer que esta semana las infracciones tienen un 50 por ciento de descuento”, declaró.

A excepción de aquellas infracciones por accidentes vehiculares o por consumo de alcohol, esas no aplica descuento, dijo.

Los puntos donde el personal de la SSP se ubica serán en las avenidas principales del puerto, con la idea de concientizar a los ciudadanos de circular bajo la legalidad y evitar pagar multas.

“Es importante que respeten, que se regularicen, que hagan conciencia de las consecuencias que ocasionan si no tienen las cosas en regla, por eso aplicamos la cero tolerancia y vemos mas motociclistas infraccionados porque son los que menos cumplen con las normas”, comentó.