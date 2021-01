Transmisión íntegra de mañanera debe parar en campañas: Córdova; el INE nos quiere silenciar, dice AMLO

Lorenzo Córdova afirmó el lunes que la mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador no debe ser transmitida por completo durante las campañas electorales

Sinembargo.MX

12/01/2021 | 12:00 AM

MÉXICO._ Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), guardó silencio cuando en México se llevaban a cabo fraudes electorales, señaló esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ayer (lunes) se dio a conocer que el presidente del INE está proponiendo que se cancelen las conferencias durante dos meses, la transmisión, que no se transmitan, es que como ya está de moda a nivel mundial la censura, ya nos quieren silenciar”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

“Realmente es una actitud de mucha intolerancia, ¿cómo nos van a quitar el derecho de expresión, de manifestación?, ¿cómo le quitan al pueblo el derecho a la información?”, cuestionó el Presidente desde Palacio Nacional.

“Que no se preocupe el director del INE, no somos iguales, nosotros venimos de una lucha en donde hemos enfrentado siempre las prácticas antidemocráticas que él ha avalado, porque él se ha hecho de la vista gorda ante los fraudes electorales, ante las violaciones a la ley”, dijo el mandatario.

“Nosotros tenemos principios, tenemos ideales, nosotros no vamos a hacer nada que afecte la democracia, al contrario, vamos a promoverla, ¿qué significa eso en la práctica? Que el Gobierno no actúa en los procesos electorales, que no se utilice el presupuesto del Gobierno como lo hacían ellos, y como él lo sabe y se quedó callado y nunca protestó que se utilizaban recursos públicos”, agregó.

Lorenzo Córdova respondió este mismo día que nadie ha sugerido cancelar las conferencias mañaneras del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La ley establece que se debe suspender su transmisión íntegra durante las campañas electorales. El INE garantizará la legalidad y equidad en 2021 conforme a sus atribuciones constitucionales”, señaló el consejero en un video compartido en Twitter.

“Nadie ha propuesto suspender o cancelar las conferencias mañaneras del Presidente López Obrador. Los criterios vigentes y que se han aplicado en los últimos dos años establecen que durante las campañas electorales se debe suspender la transmisión íntegra de esas conferencias al considerarse que, al realizarse en ellas una promoción de los logros de Gobierno, constituyen propaganda gubernamental, cuya difusión está prohibida durante las campañas”, dijo.

“Nadie ha sostenido que el Gobierno debe renunciar a su derecho a informar. Los medios de comunicación tienen el derecho y obligación de comunicar lo que se diga en esos espacios e incluso retomar fragmentos de dichas conferencias, pero no trasmitirlas completas durante las campañas electorales. Así ocurrió en los estados que tuvieron proceso electorales en 2019”, detalló.

Córdova añadió que “en México prevalece la libertad de expresión, que es un derecho que el INE promueve. INE garantizará, desde su autonomía, que al ciudadanía pueda votar en libertad, que el voto se respete y que condiciones de equidad de mantengan”.