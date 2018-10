TEMPORADA CAMARONERA

Tras asalto a camaronero, pescadores se sienten inseguros en altamar

Señalan que en lo que va de la zafra, ni por mar ni por aire han visto vigilancia de la Marina

Fernanda Magallanes

MAZATLÁN._ Ante el asalto que sufrió un barco camaronero el pasado domingo a espaldas de las tres Islas, los tripulantes de las demás embarcaciones se sienten inseguros de estar en altamar ante la falta de vigilancia por parte la Secretaría de Marina.

Los pescadores señalan que en estas semanas de temporada no han observado vigilancia, ni aérea, ni marítima, lo cual es preocupante para ellos, pues los asaltantes, en su mayoría, portan armas.

“No hay nada de vigilancia, no hay apoyo para los barcos, vivimos en una incertidumbre en cada viaje porque no vemos seguridad, si esto pasó cerca de puerto, imagínense que podemos vivir en alta mar, somos un blanco fácil”, dijo el patrón del barco “Don Antonio Pérez”.

El asalto del pasado domingo sería el primero de la temporada, dejando a dos de los seis tripulantes hospitalizados, debido a las lesiones que sufrieron por golpes.

Los pescadores tienen miedo, así lo señaló otro patrón de barco de los que ya se encuentran sobre Parque Bonfil, muchos han optado por comprar celulares económicos para no perder los que ya tienen, otros prefieren viajar sin dinero por el miedo que les da salir a trabajar.

“Cosas peores pueden suceder en mar abierto, no hay vigilancia, no hay patrullajes, quién sabe cuántas embarcaciones no estén registradas ante la Marina o Capitanía y asaltan muy fácil, acostumbran en las noches porque no se ven y nos salen de repente, nos urge mayor atención en la vigilancia”, comentó el patrón del barco “Mofles III”.

‘Huele bien la temporada’

A dos semanas de que iniciará la temporada de pesca de camarón en el mar, los tripulantes de los barcos que han estado llegando han manifestado una buena temporada.

Algunos llevan hasta dos viajes, encontrando camarón de buen tamaño, buen color y buena forma, lo que significa que a ellos les está yendo bien.

“Huele bien la temporada, está de un tamaño muy bueno el camarón y esperemos encontrar más grandes para Sonora”, comentó uno de los tripulantes.