Trasladan al Semefo de Mazatlán a la pequeña Mía, de 5 meses, asesinada a golpes en Escuinapa

Su cuerpo será trasladado a la sindicatura de El Quelite, de donde su mamá es originaria

Fernanda Magallanes

23/12/2018 | 10:56 AM

MAZATLÁN._ Sentada, agachada y sujetando fuertemente la ropa de Mía, así se encontraba su mamá en el las oficinas del Servicio Médico Forense de Mazatlán, la mujer no había dormido desde el día anterior.

No hablaba, solo lloraba desconsoladamente, las palabras no le salían aunque quisiera y solo mueve la cabeza de un lado para otro, haciendo señal de un si o un no.

El cuerpo de la menor de 5 meses será trasladado a la sindicatura de El Quelite, al norte de Mazatlán, lugar de donde es originaria su mamá, pero será hasta que ella pueda hablar con las autoridades ministeriales que integran ya la carpeta de investigación por la muerte de la niña.

Personal del Semefo comentó que la señora llegó sola, trae consigo papeles personales, entre ellos, él acta de nacimiento de su hija, una bolsa de plástico en la que guarda ropa de la pequeña, es color rosa.

Llora, suspira y respira pero se vuelve a recargar en el sillón para seguir llorando, lo que no suelta de su mano izquierda es una pequeña prenda de color blanco, era de Mía también.

Mira murió ayer en Escuinapa, presuntamente por golpes causados por su papá, él huyó y hasta este domingo no había sido localizado por las autoridades.

Según información de la familia, Mía y dos hermanos más que tenía, además de la madre, sufrían de violencia intrafamiliar, lo que terminó con la vida de la pequeña de tan solo 5 años de edad.

