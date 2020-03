Tres hechos violentos cimbran hoy a CuliacÃ¡n: una persecuciÃ³n a balazos, un ataque en el IMSS y otro atentado

Tres hechos violentos cimbran hoy a Culiacán: una persecución a balazos, un ataque en el IMSS y otro atentado

En conferencia de prensa el Secretario de Seguridad Estatal Cristóbal Castañeda Camarillo informó que el herido está bajo resguardo de las autoridades; no descartan que se trate un rescate del herido que estaba en el IMSS

Karen Bravo

Tres hechos violentos han cimbrado a Culiacán este viernes: primero, una persecución a balazos que terminó en Loma de Rodriguera, después, un ataque armado en el área de urgencias del Hospital Regional del IMSS y más adelante, un ataque en el sector La Conquista.

Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, señaló en conferencia de prensa que al menos los dos primeros hechos estaban relacionados. Del tercero, habría que esperar las investigaciones.

Explicó que los reportes de hoy ocurrieron en tres hechos. El primero se trataría de una agresión a una persona en la colonia Loma de Rodriguera que derivó en un herido. Por este atentado fueron asegurados cinco vehiculos, uno de ellos blindado además de diferentes tipos de drogas. Este aseguramiento lo hizo la Guardia Nacional.

El herido fue trasladado por sus familiares al Hospital Civil pero como cuenta con servicio médico del IMSS fue llevado a urgencias en el HGR No.1.

El segundo evento es la balacera en el hospital, en donde elementos del Ejército se encontraron con quienes presuntamente iban a ultimar o rescatar al herido de la Loma de Rodriguera. Ahí fueron detenidas cuatro personas y aseguraron armamento y un vehiculo.

"Ahí se encontraba el herido de Loma de Rodiguera, aparentemente tratan de privarlo o ultimarlo", dijo

Castañeda Camarillo aseguró que no hay heridos ni muertos por los hechos en el IMSS.

El tercer evento ocurrió en el fraccionamiento La Conquista y todavía no se sabe si hubo relación con los hechos de la mañana.

"Lograron alcanzar a uno de los elementos un grupo de gente armada, lo desarman, lo golpean y efectúan detonaciones de arma de fuego. Afortunadamente no es herido este elemento", explicó.

"No sabríamos aún si están relacionados, creemos que son eventos diferentes, sería cuestión de analizar la carpeta de investigación", dijo.

La balacera ocurrida en el Hospital General Regional No. 1 del IMSS pudo tratarse del rescate del herido de los hechos de la Loma de Rodriguera, es una posibilidad que no se descarta informó en conferencia de prensa el Secretario.

"Todo pareciera indicar que se lo querían llevar", dijo.

"Esta es la versión hasta el momento que tengamos, es la versión inicial, hay que analizar videos, hay que tomar las pruebas periciales porque inclusive había casquillos al interior del hospital", explicó.

Sin embargo, le corresponderá a la Fiscalía General del Estado determinar cómo ocurrieron los hechos, afirmó el funcionario.

"No me gustaría hacer una suposición, yo creo que hay que esperar que la Fiscalía haga la investigación para determinar lo que sucedió", expuso y no descartó la posibilidad de un rescate.

"No, habría una gran cantidad de posibilidades, yo creo que cuando se realice la investigación tendremos esa información" agregó.

El hombre de 37 años que resultó herido en los hechos de la colonia Loma de Rodriguera está en resguardo de la FGE y en una primera revisión no arrojó antecedentes penales, detalló Castañeda Camarillo.

El Secretario de Seguridad informó que han tenido reportes de violencia en el Mojolo, Imala, Paredones y poblaciones cercanas pero ha resultado falsos pero sostienen operativos conjuntos en la zona.