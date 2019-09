Tres imputados por caso Tiburonario estuvieron juntos ante juez, pero se pospuso audiencia intermedia

La audiencia, programada ayer a las 08:30 horas, tuvo un retraso de 10 minutos debido a que el lugar destinado para los imputados y sus abogados defensores no contaba con el espacio suficiente para sentarlos y que a su vez pudieran aparecer en la grabación de la audiencia.

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Tres ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno de Mario López Valdez acudieron ayer, por primera vez juntos, a encarar la audiencia intermedia por el proceso en su contra.

Sin embargo, el Juez pospuso su realización debido a una solicitud del asesor jurídico del Acuario Mazatlán, quien solicitó 10 días más para estudiar la carpeta de investigación.

La audiencia, programada ayer a las 08:30 horas, tuvo un retraso de 10 minutos debido a que el lugar destinado para los imputados y sus abogados defensores no contaba con el espacio suficiente para sentarlos y que a su vez pudieran aparecer en la grabación de la audiencia.

A lo largo de los juicios contra los ex funcionarios, que comenzaron desde 2017, la mayoría acude con al menos un par de abogados. Esta es la primera vez que se les cita a todos juntos para encarar una audiencia.

¿Quiénes son los peces gordos del Tiburonario? Esta es la cadena de implicados en el colapso de la obra del acuario

Después de que los asistentes del juez lograron encontrar un lugar para cada imputado y uno de sus abogados defensores en la mesa, la audiencia comenzó a las 08:40 horas.

El asesor jurídico del Acuario de Mazatlán, quien apenas el pasado 20 de septiembre fue nombrado coadyuvante del caso con la Fiscalía General del Estado, solicitó el uso de la voz para hacer la petición de posponer la audiencia, debido a que no tenía información necesaria para encarar el caso.

"El caso es complejo dada su naturaleza y volumen", señaló.

"(Necesito) 10 días, porque el volumen es muy grande, son 30 mil hojas".

El juez, luego de preguntar si alguien estaba en contra de la solicitud, otorgó el diferimiento de audiencia y la reprogramó para el próximo 8 de octubre, a las 14:00 horas, en la Sala C del Centro de Justicia de la zona centro norte de Sinaloa.

La Fiscalía General del Estado acusó desde el año pasado a Dionisio Sánchez Félix, ex director de Control Administrativo; José Luis Ulloa Miranda, ex jefe del Departamento de Seguimiento Documental de Contratos, y Armando Trujillo Sicairos, ex Jefe del Departamento de Concursos y Contratos, de avalar con sus firmas dos licitaciones irregulares que se sellaron en contratos millonarios a las empresas Osuna y Osuna Arquitectos, en 2013, y a Grupo Ecosistemas de México, en 2016 para construir la tercera y última etapa del Tiburonario del Acuario Mazatlán.

La obra colapsó y comenzaron las investigaciones sobre posibles actos de corrupción desde su construcción.

El cardumen que colapsó al Tiburonario