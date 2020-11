Trevor Noah será el presentador de la 63 entrega de los Grammy

La Recording Academy y CBS anunciaron este martes que el presentador y comediante de The Daily Show de Comedy Central, ganador del premio Emmy, Trevor Noah, será el anfitrión de la Entrega 63 Anual de los Premios Grammy, marcando su primera vez como maestro de ceremonias de la Music's Biggest Night.

El anuncio llega horas antes de la transmisión en vivo de las nominaciones a los famosos premios.

"A pesar de que estoy extremadamente decepcionado de que los Grammy se hayan negado a que cante o me nominen al mejor álbum pop, estoy encantado de ser el anfitrión de este auspicioso evento", dijo Noah.

"Creo que, como nominado una vez al Grammy, soy la mejor persona para brindar un hombro a todos los artistas increíbles que no ganan en la noche porque yo también conozco el dolor de no ganar el premio... ¡Nos vemos en la entrega 63 del Grammy!"

"Con una habilidad especial para mantener a los espectadores interesados ​​y entretenidos, Trevor es la elección perfecta para guiarnos a través de lo que seguramente será una noche increíble llena de música, momentos inolvidables, unidad e inspiración", dijo Harvey Mason jr., presidente y presidente interino de la Academia de la Grabación.

"Es un presentador dinámico, comediante y personalidad, y estamos encantados de darle la bienvenida al escenario de los Grammy como presentador de la Music's Biggest Night por primera vez".

We’re thrilled to welcome @TheDailyShow host, Emmy-winner, and GRAMMY-nominee @TrevorNoah as the host of the 63rd #GRAMMYs!

We can’t think of a better person to serve as Master of Ceremonies for Music’s Biggest Night. 🎶 pic.twitter.com/vbFqPbXfgl