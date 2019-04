TRIGO

Trigueros toman caseta de San Miguel, en Ahome

Baltazar Hernández Encinas, presidente de la Unión de Productores Agrícolas del Valle del Carrizo, indicó que están pidiendo un precio de garantía de 5 mil 790 pesos por tonelada de trigo

Carlos Bojórquez

AHOME._ A la par de las manifestaciones de productores agrícolas en Culiacán y Guasave, donde exigen una mejor comercialización para el maíz, los productores de El Carrizo tomaron este lunes la caseta de peaje en San Miguel, en demanda de un planteamiento concreto para la comercialización del trigo.

Baltazar Hernández Encinas, presidente de la Unión de Productores Agrícolas del Valle del Carrizo, indicó que están pidiendo un precio de garantía de 5 mil 790 pesos por tonelada de trigo, pagados en una sola exhibición.

"No es precisamente la palabra sumar, sino que nosotros tenemos nuestras propias demandas. Aunque claro que estamos de acuerdo con las demandas de ellos", comentó.

"Ahorita no está muy bien definida la situación, y nos da mucha incertidumbre. Ya estamos por trillar, prácticamente diez días, y la verdad es que no se vislumbra nada claro", agregó.

El líder agrícola consideró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene "visiones erróneas" sobre el campo, y sobre todo, del campo sinaloense.

"Teníamos muchas expectativas en el nuevo Gobierno, pero la verdad que se están mirando muy mal. Yo no sé si esté mal aconsejado el Presidente", expresó.

"Si nos va a comparar con el sureste, donde siembran dos o tres hectáreas, pues somos ricos. La mayoría del padrón de productores agrícolas, sobre todo en El Carrizo, tenemos de veinte hectáreas para abajo, entonces somos pobres... y con la rentabilidad que hay, muy apenas sobrevivimos", añadió.

Cuestionado sobre el "desaire" del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, al campo sinaloense, pues fue invitado a la inauguración de la Expoceres y envió a un representante, Hernández Encinas lo calificó como una señal negativa, y lo acusó de ser "juez y parte".

"Nos mandó una señal de que no quiere afrontar el problema, como que no quiere darle solución. El secretario de Agricultura, la verdad es que es juez y parte, forma parte de la industria y cuida los intereses de la industria. Si al industrial lo sometieran a que ganara menos utilidad, se resolvería el problema del campo sin meter las manos el gobierno, pero no quieren hacerlo", aseveró.

Los trigueros de El Carrizo decidieron tomar la caseta durante cinco horas, manteniendo libre el paso vehicular, como una medida de repudio a la política agropecuaria del Gobierno Federal.

Baltazar Hernández Encinas expuso que analizarán la posibilidad de que una comitiva viaje a la Ciudad de México este martes, en un último recurso de diálogo antes de optar por movilizaciones simultáneas a nivel nacional.