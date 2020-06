Trillas de maíz reactiva el transporte de carga en Guasave

Son alrededor de 400 camiones los que están trabajando en el traslado del grano, para una ocupación del 80 por ciento de las unidades, dice dirigente de la Alianza de la CTM

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Las trillas de maíz que en las últimas semanas se han generalizado en Guasave lograron reactivar el transporte de carga en este municipio, elevando la ocupación de unidades hasta un 80 por ciento, manifestó Juan Armenta.

El secretario general de la Alianza de Transportes de Carga y Materiales de la CTM en Guasave dijo que los acarreos han estado fluyendo bien y la recepción en las bodegas de igual manera ha sido ordenada y fluida.

“En las bodegas hay muy buena recepción del grano, de momento no hemos tenido colapsos en ninguna, ha estado fluyendo el tráfico de nuestros camiones de carga, de momento no hemos tenido ningún problema, no sé en los días posteriores”, expuso.

El dirigente aliancista detalló que son alrededor de 400 camiones de carga los que andan en el campo guasavense trabajando en el traslado de las cosechas de maíz de las parcelas a los centros de acopio.

“Ahorita traemos alrededor de 400 camiones trabajando en el campo y algunas unidades que tenemos en la yarda esperando también el llamado de los productores, es más o menos el 80 por ciento trabajando, sí está bien, aunque nosotros quisiéramos que anduviera el 100 por ciento, porque es nuestra actividad”, indicó.

Juan Armenta aclaró que al ser el último eslabón de la cadena, los transportistas dependen para el pago de los fletes de la suerte de los productores, por lo que ya en ciclos anteriores han enfrentado pérdidas cuando al agricultor no le pagan o le retrasan el pago de sus cosechas.

“El productor lo primero que hace es va y paga primeramente sus créditos, posteriormente busca las trillas y al final nos va dejando a nosotros, es el riesgo que llevamos. Nosotros qué más quisiéramos que en cuanto liquidara el productor nos liquidara los fletes, pero lamentablemente con los precios que se manejan hoy en día no alcanzan ni a cubrir sus necesidades en cuestiones de créditos y se esperan a un segundo depósito, que vienen siendo los apoyos, para cubrir su totalidad y así salir ellos con sus cuentas”, manifestó.

Al final, ya que el agricultor sale de todos sus compromisos es cuando liquida los fletes al transportista, por lo que entre más rápido le paguen al productor, más rápido recuperan la inversión.